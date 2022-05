Storbritanniens politi fandt tidligere på ugen en kæmpe sum kontanter under en ransagning.

Den russiske oligark Petr Aven fik ransaget sin ejendom i Surrey i det sydlige England.

Her fandt politiet 30.000 pund i kontanter, hvad der svarer i omegnen af 262.000 kroner. Det skriver The Telegraph.

Det er dem britiske specialenhed National Crime Agency, som ifølge The Telegraph har stået for ransagningen.

»NCA vil hverken be- eller afkræfte om ransagningen har fundet sted,« siger en talsperson for NCA

Petr Aven har tidligere fortalt, at hans kone var taget rundt i det meste af London for at hæve så mange penge, hun kunne, før hans konti blev frosset af de sanktioner, han nu er under.

Oligarken har tidligere fortalt, at han mener, at sanktionerne mod russerne var »forståelige« men »på ingen måde fair«.

Petr Aven er tidligere præsident for den russiske bank Alfa-Bank.

En post han trak sig fra kort efter, at han blev sanktioneret af Vesten.

Repræsentanter fra EU har tidligere sagt, at Petr Aven er en af Vladimir Putins nærmeste allieret, da han er tidligere minister for udenlandske økonomiske relationer.

Vesten oprettede sanktioner mod Rusland og mange af landets oligarker, efter Rusland invaderede Ukraine 24. februar.