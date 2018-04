En lastbil er ifølge AFP kørt ind i en gruppe fodgængere i den canadiske storby Toronto.

Politiet omtaler på Twitter 8-10 tilskadekomne, skriver Reuters.

Det amerikanske nyhedsmedie CNN har bragt følgende oversigtsbillede fra stedet, der skulle ligge mellem Yonge Street og Finch Avenue.

A van struck multiple pedestrians on a busy street in Toronto, police say https://t.co/R2kMMJueIP pic.twitter.com/IeVIQec8QO — CNN Breaking News (@cnnbrk) April 23, 2018

Ifølge CNN kender man dog ikke omfanget af skaderne.

Det canadiske nyhedsmedie CBC skriver, at politiet har anholdt chaufføren, der angiveligt flygtede fra stedet, efter han havde ramt flere fodgængere på fortovet. Der er i skrivende stund tale om en meget kaotisk situation i Toronto, hvor der kommer mange forskellige meldinger. Ifølge ambulancetjenesten, som CBC også har været i kontakt med, skulle antallet af tilskadekomne være tættere på fem end de 8-10 stykker, som politiet omtaler på Twitter.

Toronto police tell CBC's @natalie_kalata the van that struck a number of pedestrians at Yonge Street and Finch Avenue East has been found, and the driver has been arrested. — CBC News Alerts (@CBCAlerts) April 23, 2018

Britiske Sky News har talt med et øjenvidne til dele af episoden. Henri Miller forklarer, at han havde åbent vindue i sin lejlighed, hvor han befandt sig i. Han gik hen til sin altandør, da han kunne høre, at flere biler dyttede ude foran.

»Situationen her er ret sindssyg lige nu. Jeg så en hvid varevogn, der kørte med mellem 100-110 kilometer i timen ned ad gaden. Det så ud til, at den kørte ret bevidst efter fodgængerne,« siger han.

Han kunne se, at varevognen havde påkørt en dame, der fik hjælp af andre på stedet.

Police in #Toronto say a van has struck at least eight pedestrians in the city - witness Henri Miller describes the incident pic.twitter.com/47f20FsDA9 — Sky News (@SkyNews) April 23, 2018

