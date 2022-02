Er det Kasper, Emil eller Mohammed? Eller er det i virkeligheden Camilla, Sara eller Cecilie, der har knust dit hjerte?

Så er det nu, du har chancen for at se dem blive ædt af en rødnæbbet tukan, en flodhest eller nogle af de dyr, man ellers kan opleve i en zoologisk have.

For i San Antonio Zoo i USA har de forberedt en Valentines begivenhed, som gavner dem selv, samtidigt med at det giver fred i sjælen hos dem, der sidder derude og tænker, at kærlighed er noget, fanden har skabt.

Tiltaget hedder 'Cry Me a Cockroach', hvor man fra fem dollar – altså fra omkring 30 kroner – kan få lov til at navngive et salathoved, en kakerlak eller en rotte efter ens ekskæreste, ens chef eller bare en man synes fortjener lidt modvind i livet.

Dog koster en kakerlak omkring 65 kroner, og dyrest er det at navngive en rotte. Her skal du nemlig slippe hele 160 kroner. Overskuddet går til at sikre fremtidens dyreliv.

Udover navngivningsseancen, der er overstået lige så hurtigt, som pengene bliver indbetalt, får man et certifikat og tilsendt en video, hvor man kan se 'Jonathan', 'Emma' eller 'Ali' blive kastet ind til dyrene.

Og bare rolig – de vil med 100 procent sikkerhed tabe i kampen om overlevelse. Især hvis man har doneret penge til et salathoved.

Hvis du sidder og tænker, at San Antonio i delstaten Texas er langt væk, så fortvivl ej, for alle over hele verden kan give en skilling.

Ellers er det bare med at opkalde dine pomfritter efter en ekskæreste og smide 'ham', 'hende' eller 'dem' for mågerne i indre by eller ude på havnen. De er ikke kræsne.

Det er ikke første gang, San Antonio Zoo hopper ud i en lidt anderledes valentinesfejring. De har nemlig gjort to gange før, og det har været med en succes, der har fået haven til at fortsætte med indsamlingen.