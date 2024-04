Teorierne er mange efter resterne af 2-årige Émile Soleil blev fundet i sidste måned.

Émile forsvandt fra sine bedsteforældre i en lille fransk landsby for 10 måneder siden. Og nu spekulerer de lokale i, hvordan tragedien fandt sted.

Det skriver The Sun.

Mens myndighederne stadig arbejder på at fastslå dødsårsagen ved at analysere kraniet og knoglerne, der blev fundet, ser en ny teori om Émiles uhyggelige død ud til at være dukket op.

Nogle lokale mener nu, at Émile blev dræbt i et gysende angreb af en flok ulve.

En person fortalte flere franske medier, at »den lille må have været offer for et dyr. Og jeg ser kun ulven som synderen.«

»De siger, at ulve er bange for mennesker, men med sådan en lille dreng, ville ulven have set ham som et helt andet bytte.«

François Balique, borgmesteren i Vernet, hvor Émile og bedsteforældrene boede, mener også, at ulveteorien er plausibel.

»Der er en del ulve her, især om sommeren med fåreflokkene.«

»En ulv kan meget vel gribe et barn ved landsbyens brønd og løbe i en halv time uden at stoppe og uden at man kan se blod,« tilføjede han.

Lokalbefolkningen har også givet næring til teorien efter, at flere ulve er blevet set i området.

Ligesom jægerforeningen i området også har meldt om mange angreb på køer sidste år.

I mellemtiden har Émiles sørgende mor talt for første gang, siden den franske drengs død blev annonceret.

I en dybfølt besked, der blev lagt ud på Facebook-gruppen 'Bed for Émile' lyder det: 'Vi er meget berørte af jeres medfølelse. Vi forsøger at læse alle jeres beskeder.'