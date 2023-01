Lyt til artiklen

Et stort missil ramte i weekenden ned i en boligblok i den ukrainske by Dnipro.

Mindst 40 mennesker menes at have mistet livet i den forbindelse – og Rusland antydede efterfølgende, at et ukrainsk luftforsvarsmissil var skyld i det. Men det passer ikke.

Det vurderer i hvert fald det britiske forsvarsministerium i sin seneste efterretningsanalyse af situationen i det krigshærgede land.

I analysen sættes der fokus på, at Rusland lørdag genoptog sine langtrækkende missilangreb mod den ukrainske infrastruktur.

Her ses et billede fra boligblokken i Dnipro, der lørdag blev ramt af et missil. Mere end 40 mennesker mistede i den forbindelse livet. Foto: CLODAGH KILCOYNE Vis mere Her ses et billede fra boligblokken i Dnipro, der lørdag blev ramt af et missil. Mere end 40 mennesker mistede i den forbindelse livet. Foto: CLODAGH KILCOYNE

Den form for angreb er blevet set flere gange hen over efteråret og vinteren, men den seneste tid har der været mere stille på den front.

Indtil i lørdags, hvor de russiske styrker for første gang i omkring 15 dage igen sendte snesevis af missiler i retning mod Ukraine.

»Som ved de foregående otte angrebsbølger, der har fundet sted siden 11. oktober 2022, rettede Rusland sig primært mod det ukrainske elnet,« lyder det i analysen.

Det var i den forbindelse, at et missil ramte ned i en boligblok i Dnipro, hvilket kostede mindst 40 mennesker livet.

Det britiske forsvarsministerium vurderer, at der kan være tale om et stort såkaldt AS-4 Kitchen-antiskibsmissil, der blev afsendt fra et Tu-22M3 Backfire-bombefly.

»Rusland antydede fejlagtigt, at et ukrainsk luftforsvarsmissil var ansvarligt,« lyder det i efterretningsanalysen:

»Kitchen-missilet er notorisk unøjagtig, når det bruges mod mål på landjorden, da dets radarstyringssystem er dårligt til at differentiere mål i byområder,« oplyses det videre.

Ifølge ministeriet har lignende våben været skyld i andre hændelser, der har kostet omfattende civile ofre.

Blandt andet henvises der i analysen til angrebet på et stort indkøbscenter i Krementjuk den 27. juni. To russiske missiler ramte stedet, og mere end 20 mennesker mistede livet.

»Mens nogle missiler, såsom Kitchen, er uegnede til præcisionsangreb, tyder beviser fra krigen i Ukraine på, at dysfunktionen i Ruslands evne til langdistanceangreb er mere dybtgående,« lyder det i analysen.

De ukrainske myndigheder gav i weekenden Rusland skylden for at stå bag angrebet på boligblokken.