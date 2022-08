Lyt til artiklen

Skotland er startet med at generere elektricitet på den største havmøllepark, som landet er ved at bygge.

Det er parken Seagreen, som er begyndt at lave strøm. Den ligger i Nordsøen 25 kilometer ud for Angus på østkysten af Skotland.

Den første turbine blev sat i gang i mandags, og resten følger trop i løbet af et år. Det skriver Sky News.

Til næste juli står projektet færdigt i Skotland, som indbyggermæssig er på størrelse med Danmark.

Havvindmøllerne står på havbunden 25 kilometer ud for Angus i Nordsøen. Foto: SSE

Det hele koster over 26 milliarder kroner. Og det vil være verdens dybestliggende vindmøllepark, der står fast på havbunden.

De mange vindmøller står fast på 59 meters dybde, ifølge det franske firma TotalEnergies, som har indgået et partnerskab med det britiske firma SSE Renewables på projektet.

Når vindmølleparken er fuldstændig klar, vil de 114 turbiner generere 1,1 gigawatt af elektricitet. Det er nok til at forsyne 1,6 millioner hjem med strøm. Det svarer til næsten to tredjedele af Skotlands hjem.

»Vi taler ofte om milesten gennem et projekts vej … med at se denne turbine dreje rundt i Nordsøen, og at vi har nået det første skridt mod sikker energi. Det er en fantastisk præstation,« siger Paul Cooley, direktør i SSE Renewables.

Prisen på elektricitet fra vinden er faldet mellem 44 og 78 procent, siden den toppede i årene mellem 2007 og 2010. Det er sket takket være faldende priser på turbinerne.