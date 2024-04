Symptomerne efter våbnet kan angiveligt være kronisk hovedpine, svimmelhed, tinnitus, søvnløshed, psykiske problemer, tab af syn eller hørelse.

Der skal være tale om et russisk våben, som ifølge flere medier har ramt amerikanere kloden over på mystisk vis.

»Det var som et tandlægebor på steroider i mit højre øre. Det var som en høj metallisk borelyd, og den slog mig forover,« sådan forklarer den FBI-ansatte agent Kerri om det formodede angreb, hun blev udsat for, i et interview med amerikanske 60 Minutes.

Og hun er langt fra den eneste til at beskrive en række mystiske hændelser, som amerikanske spioner, embedsmænd, agenter samt deres familier og sågar dyr har været udsat for over en årrække over hele kloden.

De mystiske sager, hvor folk i flere tilfælde er blevet alvorligt syge, fik navnet 'Havana-syndromet', efter en række amerikanske ansatte på landets ambassade i Cuba blev syge i 2016 og nogle år frem.

Sagen fra Havana er dog langt fra enestående.

I et samarbejde mellem 60 Minutes, tyske Der Spiegel og lettiske The Insider, der er et medie, som fokuserer på Rusland, er der fremskaffet beviser på, at der i en lang række tilfælde formentlig har været tale om et nyt type af såkaldte 'ikke dødelige'-våben, der er blevet brugt mod de amerikanske statsborgere.

For Kerri skete det, da hun 2021 var i sit hjem i Florida.

I et andet tilfælde var det den amerikanske kvinde 'Joy', der i sit hjem i den georgiske hovedstad Tblisi under en udsendelse med sin mands arbejde, i oktober 2021 pludselig blev dårlig.

Og der er mange flere eksempler.

Længe har de amerikanske myndigheder undersøgt sagen.

Og sidste år kom en officiel forklaring, der slog fast, at det var 'højst usandsynligt', at en fremmed magt stod bag.

Men ifølge historierne fra de tre medier, så var det ikke bare en fremmed magt, der stod bag, men Rusland i form af en hemmelig afdeling af den militære efterretningstjeneste GRU med navnet 'Enhed 29155'.

Den russiske efterretningstjeneste GRUs hovedkvarter i Moskva. Foto: Natalia Kolesnikova/AFP/Ritzau Scanpix

Enheden skal over en årrække have eksperimenteret med såkaldte 'ikke dødelige akustiske våben', som det beskrives.

Og det er netop den type våben, som en lang række amerikanske statsborgere i både ind- og udland skal være blevet ramt af.

Jacob Kaarsbo, der er senioranalytiker ved Tænketanken Europa og har en fortid i Forsvarets Efterretningstjeneste, kender ikke til det specifikke akustiske våben, som russerne skal have udviklet, men han ved, at det er noget, der er blevet arbejdet med intensivt.

»Lydbølger er ikke en ny våbenteknologi. Men mig bekendt er det kun russerne, som for alvor er gået alvorligt til værks med de her ikke dødelige våben, hvor man fjerner folk uden at dræbe dem,« siger Jacob Kaarsbo.

»Man har vidst i årevis, at de her våben findes. Og noget af det, der nu bliver reporteret, handler sikkert om forsøg på teknisk udvikling af de akustiske våben, som Rusland er fortsat med,« siger den danske efterretningsekspert.

I beskrivelserne af våbnet fra de tre medier bag afsløringerne, kan man læse, at der er tale om højintense våben, der bruger lydbølger til angreb.

Og i 2010 skal Rusland have udviklet et ultrasonisk våben, der kan ramme i en afstand af 10-12 meter og være påmonteret et køretøj.

Spørger man en anden dansk ekspert, så passer det godt med hans forestillinger om, hvordan et akustisk våben skulle virke i praksis.

»Hvis man skal ramme en person meget specifikt, så skal man op i meget høje frekvenser,« siger Finn Agerkvist, lektor i akustisk teknologi ved DTU.

Han fortæller samtidig, at akustiske våben er yderst svære at fremstille, da der skal meget til at fragte høj energi gennem luft.

»Jeg har svært ved at se, hvordan det skal udføres i praksis,« siger Finn Agerkvist.

Ikke desto mindre har Rusland ifølge de nye afsløringer ramt dusinvis af amerikanske statsborgere.

Og derfor står USA – og ikke mindst den amerikanske præsident – med et seriøst problem. For hvordan skal man behandle sagen?

»Er det en krigshandling? Det er dilemmaet for den amerikanske præsident,« siger Jacob Kaarsbo.

»Det er en raffineret måde at angribe andre nationer på. Nu skal USA finde en passende måde at straffe Rusland og de her GRU-folk,« uddyber han.