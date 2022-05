Værdifuld ukrainsk hvede ligger bare og venter på at blive eksporteret.

Men det kan det ikke. For Rusland har blokeret al søfart til og fra de ukrainske havne i Sortehavet siden de invaderede Ukraine den 24. februar.

Det får Storbritanniens udenrigsminister, Liz Truss, til at lange kraftigt ud mod Ruslands præsident, Vladimir Putin.

»Det er helt forfærdeligt, at Putin forsøger at holde verden som gidsel. Han gør sult og mangel på mad blandt de fattigste mennesker i verden til et våben,« siger Liz Truss til Reuters.

Ukraine og Rusland står samlet set for en tredjedel af verdens hvedeforsyning.

På et pressemøde torsdag afviste Kreml-talsmanden Dmitrij Peskov dog, at det skulle være Rusland, der var skyld i en øget global madkrise.

»Vi vil pure afvise disse anklager. Tværtimod er det Vesten, som skal have skylden for at gøre, hvad der har ført til denne situation,« siger Dmitrij Peskov.

FN slog allerede sidste uge fast, at krigen i Ukraine vil gå ud over de mest fattige og sårbare i verden.

»Vi vil være tydelige i det her. Der findes ingen effektiv løsning på madkrisen uden, vi får sat gang i Ukraines madproduktion igen. Rusland skal tillade en sikker og tryg eksport af korn, som er lagret i Ukraine,« siger Generalsekretær i FN, António Guterres til The Guardian.

FNs Fødevareprogram anslår, at 811 millioner mennesker går i seng sultne hver dag, og 49 millioner mennesker står i endnu mere alvorlig situation.