Tyrkiet har onsdag angrebet kurdiske styrker ved al-Hol-lejren i Syrien.

Det fortæller Farhad Shami, som er talsperson for den kurdiskledet styrke SDF.

»Tyrkiske fly angreb kurdiske sikkerhedsstyrker med fem angreb inde i lejren,« siger Farhad Shami ifølge France 24.

Det britiske 'Syrian Observatory for Human Rights', der følger udviklingen i Syrien, påstår dog, at angrebene fandt sted udenfor al-Hol, hvilket fik panikken til at brede sig inde i selve lejren.

Fælles for begge kilder er dog, at der ikke er nogen meldinger om dræbte.

Angrebet kommer dagen efter, at Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, meldte ud, at han snart ville give ordre til en operation på landjorden inde Syrien.

Søndag gennemførte Tyrkiet luftangreb i nordlige Irak og Syrien mod militante kurdere.

Der bor ifølge FN 50.000 mennesker i al-Hol-lejren. Heraf skulle der være 10.000 udenlandske statsborgere. Mange af dem menes at have en forbindelse til IS.

En rapport fra Læger Uden Grænser beskriver situationen i al-Hol-lejren som katastrofal.

De rapporterer nemlig om vold, lovløse tilstande, og at den humanitære situation skulle være elendig.