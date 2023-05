Den tidligere vicepræsident, Mike Pence, går nu efter at blive den næste præsident i USA.

Den beslutning vil han meddele i næste uge.

Det skriver både Reuters og tv-stationen NBC på baggrund af kilder, der kender til tidsplanen.

Pence vil angiveligt indlede sin kampagne den 7. juni, hvor han vil holde tale i Des Moines i Iowa.

Iowa er en af de første delstater, der stemmer ved USAs primærvalg.

Dermed vil Republikaneren Pence komme til at konkurrere med sin tidligere chef Donald Trump.

Sidstnævnte fører i øjeblikket for Republikanerne i meningsmålingerne foran Floridas nuværende guvernør Ron DeSantis.

For nylig sagde Pence til CBS:

»Jeg tror, at vi har noget at annoncere inden slutningen af juni. Enhver der seriøst vil gå efter at være Republikanernes kandidat skal være med i den konkurrence i juni måned.«

Pence var vicepræsident under Donald Trump fra 2017 til 2021.

Han har siden fordømt angrebet mod Kongressen den 6. januar og 2021 og det faktum, at Trump ikke greb ind.

Trump har flere gange angrebet sin tidligere højre hånd verbalt.