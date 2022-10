Lyt til artiklen

Der har ligget dybe statshemmeligheder i Donald Trumps Mar-a-Lago-mansion.

Ifølge det amerikanske medie The Washington Post har mindst et af de dokumenter, som blev fundet under en ransagning af den tidligere præsidents hjem, indeholdt oplysninger om Irans missilprogram.

Derudover er der ifølge mediet dokumenter, som handler om »svært sensitive« efterretningsoplysninger om Kina.

Hvis dokumenterne skulle blive delt med andre, så kan det afsløre USAs metoder i deres efterretningsarbejde, fortæller anonyme kilder til The Washington Post.

»Folk, som bidrager i USAs efterretningsarbejde, kan sættes i fare, og indhentningsmetoderne kan blive afsløret. Andre lande eller USAs modstandere kan sig på landet for handlinger, som er gjort i det skjulte,« lyder det blandt andet.

Donald Trump efterforskes for uretmæssigt at have sikret sig 11.000, som myndighederne mener tilhører staten.

Sagen er stadig i det amerikanske retsvæsen, og der er ifølge mediet ikke noget, der tyder på, at der kommer en afklaring på sagen lige foreløbigt.

Men Donald Trump nægter dog at have gjort noget forkert.

»Alle ved, at vi ikke har gjort noget forkert. De angriber mig, fordi de vil have mig ned med nakken. De vil have dig ned med nakken og hele 'Make America Great Again'-bevægelsen,« har Donald Trump udtalt på et pressemøde, efter hans advokater for nylig forsøgte at engagere højesteret i sagen.