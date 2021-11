På ferieparadiset Maldiverne kan du opleve kridhvide sandstrande, svajende palmer og klart turkisblå hav.

Nogenlunde sådan lyder beskrivelserne hos diverse rejseselskaber, når man søger efter en ferie til Maldiverne i Det Indiske Ocean.

Men Maldiverne kan ifølge forskere snart være fortid. Det skriver Sky News.

Lige nu er ferieparadiset nemlig truet af klimaforandringer.

»Vi har ikke mange år tilbage foran os,« siger en marineforsker, der har målt koralrevets sundhed ved øgruppen.

Ifølge ham er øgruppen i seriøse problemer.

»Revene kommer sig ikke så hurtigt, som vi gerne ville have, at de gjorde,« siger Azim Mushtag fra Small Island Research Group.

Og det er ifølge marineforskeren dårligt nyt.

På Maldiverne ligger koralrev nemlig til grund for liv – både på land og i vand.

Revet sørger både for marinelivet under vand, men beskytter også Maldivernes kyst mod noget andet langt mere faretruende: erosion, altså ødelæggelse af kystlinjen.

Men det er ikke kun dårligt nyt for turisterne. Maldivernes fastboere risikerer nemlig at miste deres hjem.

»Vi er meget bekymrede for det,« siger doktor Abdullah Naseer, der er Maldivernes miljøminister og forsker, der har indsamlet data på tværs af øerne.

90 procent af øerne klager ifølge doktor Abdullah Naseer over, at de er ved at erodere væk, og at de har brug for hjælp.

»Vi er bekymrede for, at vi i sidste ende kan blive nødt til at flytte folk rundt, du ved, flytte indbyggerne rundt på andre øer,« siger doktor Naseer.