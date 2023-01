Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Reaktionerne kom ikke længe efter, at Sergej Lavrov var kommet med udtalelserne.

»Det er næsten så absurd, er det ikke er værd at svare på,« lød det eksempelvis fra John Kirby, talsmand for USAs nationale sikkerhedsråd.

Ganske usædvanligt røg der også knap så diplomatiske ord som »latterligt« og »tåbeligt« ud af den amerikanske topembedsmands mund.

Forinden var den russiske udenrigsminister på sit stort anlagte, årlige pressemøde onsdag kommet med en sammenligning mellem Nazitysklands udryddelse af jøder under Anden Verdenskrig og Ruslands nuværende situation i forbindelse med krigen i Ukraine. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

»Lige som Hitler ønskede en 'endlösung' i forhold til det jødiske spørgsmål, ønsker vestlige politikere nu – hvis man læser, hvad de siger – tydeligt, at Rusland skal lide et strategisk nederlag,« sagde Sergej Lavrov:

»De fører krig mod vores land ud fra samme synspunkt: En 'endlösung' i forhold til russiske spørgsmål.«

Tilbage til John Kirby, der på et pressemøde i Det Hvide Hus blev bedt om en kommentar.

»Vores første reaktion er: Hvor vover han at sammenligne noget som helst med holocaust – ikke mindst i forhold til en krig, som de selv har startet?« sagde talsmanden:

Sergej Lavrov er russisk udenrigsminister. Foto: YURI KOCHETKOV Vis mere Sergej Lavrov er russisk udenrigsminister. Foto: YURI KOCHETKOV

»Lige fra begyndelsen og frem til i dag har man forsøgt at fremstille det som om, at det er Moder Rusland, der er truet. Det er forkert.«

Også i Israel var der harme over Sergej Lavrovs bemærkninger.

Her meddelte udenrigsministeriet, at »holocaust var det mørkeste øjeblik i menneskehedens historie, og det kan ikke sidestilles med noget andet«.

»Enhver sammenligning mellem aktuelle begivenheder og Hitlers 'endlösung' for udryddelsen af det jødiske folk forvrænger den historiske sandhed og vanhelliger både mindet om dem, der omkom, og dem, der overlevede,« lød det i en udtalelse fra det israelske udenrigsministerium til det mediet Haaretz:

»Det bør på det kraftigste afvises.«

Det ligeledes israelske holocaustmuseum Yad Vashem kaldte Sergej Lavrovs udtalelser for en »ufølsom vrangforestilling, der er en farlig fejlfortolkning af historisk fakta og derfor bør fordømmes«.

Sergej Lavrov har tidligere trukket overskrifter ved at trække linjer tilbage til Adolf Hitler og Anden Verdenskrig, da han i maj sidste år sagde, at den nazistiske leder også »havde jødisk blod i årene«. Dengang måtte den russiske præsident, Vladimir Putin, efterfølgende undskylde for udtalelsen.

I forbindelse med Adolf Hitlers og Nazitysklands såkaldte 'endlösung' blev omkring seks millioner jøder slået ihjel under Anden Verdenskrig.