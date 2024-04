De seneste dage har drone- og missilangreb regnet ned over store dele af Ukraine. Kritisk infrastruktur og storbyer som Kharkiv og Kyiv er blevet ramt.

Ukraine er presset i krigen mod Rusland. Det anerkender den danske udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen.

»Kritisk, tror jeg, er det ord, der betegner det bedst,« siger Lars Løkke Rasmussen (M) i et interview med B.T.

En af årsagerne til, at Ukraine i øjeblikket er i forsvarsposition i den mere end to år lange krig mod Rusland, er, at militæret i landet har mangel på en lang række ting.

Både til forsvar og til angreb.

»Det er jo helt åbenlyst, at der foregår nogle voldsomme bombardementer i Ukraine. Og russerne går efter elforsyning og andet, så det er kritisk,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Gennem længere tid har den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, igen og igen været ude og bede sine støtter i Vesten om mere hjælp, hurtigere.

Lars Løkke Rasmussen mener også, at Ukraine har behov for hjælp.

Den østukrainske storby Kharkiv er blandt de steder, Rusland har ramt med massive angreb de seneste dage og uger. Foto: Sergey Kozlov/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Den østukrainske storby Kharkiv er blandt de steder, Rusland har ramt med massive angreb de seneste dage og uger. Foto: Sergey Kozlov/EPA/Ritzau Scanpix

»Det er vel på to fronter, synes jeg i særlig grad. Der mangler jo helt klart noget luftforsvar, der gør, at man i højere grad kan beskytte de store byer, de kritiske infrastrukturanlæg, så landet kan fungere optimalt,« siger Lars Løkke Rasmussen.

»Og så er det klart, at der så mangler noget ammunition, der kan give noget slagkraft i forhold til at genvinde noget territorium,« uddyber han.

På spørgsmålet, hvor ammunition til offensiv og luftforsvar til beskyttelse af kritisk infrastruktur og byer med civile skal komme fra, lyder svaret:

»Det skal komme fra Ukraines venner i Vesten. Havde vi noget at give dem, så havde vi gjort det. Nu er F-16 i proces, og det er en del af et integreret luftforsvar,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Han mener, at der fortsat er lande i Vesten, der kan levere luftforsvar til Ukraine. Og han mener, at de lande bør reagere.

»Ellers har vi i Danmark ikke noget jord- til luftforsvar. Men det har man andre steder i Europa. Og det burde man levere på,« siger udenrigsministeren.