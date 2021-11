28-årige Louise Johnson fik sig forleden noget af et chok.

Efter at have tabt sin telefon på gulvet, tog hun i weekenden forbi The Mobile Doctor i engelske Worcester for at få den repareret. Det skriver Daily Mail.

Både skærm og batteri skulle udskiftes - det kunne gøres for den nette sum af 85 pund, der svarer til cirka 750 danske kroner.

Men da Louise Johnon ankom til butikken for at afhente telefonen, spærrede hun øjnene op.

Da så hun nemlig mobilreparetøren stå med hendes telefon i hånden - med fotoalbummet åbent. Taget på fersk gerning.

Han scrollede igennem hundredvis af personlige, intime billeder, den 28-årige brite havde taget blandt andet til sin kæreste. Billeder, hvor hun blandt andet stod i undertøj og bikini.

»Så snart, jeg kom ind, så jeg ham låse min telefon og lægge den til side. Men jeg så min baggrund, så jeg vidste, det var min,« fortæller hun.

Da hun spurgte ind til, om telefonen var fikset og klar til afhentning, fik hun at vide, at der ville gå yderligere en time.

Louise Johnson hævder, at manden endda kradsede hendes hånd, da hun forfærdet greb ud efter telefonen.

Da hun langt om længe fik fingrene i sin iPhone, swipede hun op for at se hvilke faner, der senest havde været åbne. Og ganske rigtigt var fotoalbummet det seneste.

»Jeg følte væmmelse og var i totalt chok. Jeg kunne ikke fatte, hvad der skete. Jeg følte mig fuldstændig krænket. Det er uhyggeligt og perverst at gå igennem andres mest private billeder uden deres tilladelse.«

Den pågældende medarbejder er siden blevet fyret. Butikken har undskyldt og lovet, at den slags aldrig vil ske igen.

På overvågning har politiet kunnet se, at reparatøren i hele 15 minutter gennemgik Louise Johnsons billeder.

Alligevel kunne betjentene ikke handle på det, da han hverken havde delt eller downloadet de personlige billeder.

Det er ikke længe siden, at en lignende sag udspillede sig i herhjemme.

Da kunne B.T. fortælle om Rebecca, hvis private fotoalbum ligeledes blev kigget i under en reparation.