Joe Biden siger på pressemøde, at hans hukommelse ikke fejler noget, selv om han er en ældre mand.

USA's præsident Joe Biden siger i en tale, at hans hukommelse fungerer fint.

- Jeg er en ældre mand, og jeg ved, hvad jeg laver, siger han på et pressemøde natten til fredag dansk tid. Pressemødet blev annonceret kort inden, det begyndte.

- Jeg er den mest kvalificerede mand i dette land til at være præsident, lyder det videre.

Pressemødet finder sted i Det Hvide Hus, efter en særlig rapport torsdag er blevet offentliggjort.

I rapporten konkluderes det, at der ikke er grundlag for at rejse straffesag mod præsidenten i en sag om, hvordan han har håndteret klassificerede dokumenter.

Undersøgelsen har fokuseret på dokumenter med relation til Bidens tid som vicepræsident i USA under den demokratiske præsident Barack Obama fra 2009 til 2017 og den periode, hvor Biden sad i Senatet.

Dokumenterne er blevet fundet i Bidens hjem i Delaware og hans tidligere kontor.

I rapporten skriver den særlige anklager Robert Hur, der har stået for efterforskningen, at der er taget hensyn til, at Biden under en retssag ville vise sig, som han gjorde under sine forklaringer i forbindelse med efterforskningen: "en sympatisk, velmenende, ældre mand med en dårlig hukommelse".

Til pressemødet anfægter Joe Biden, at rapporten stiller spørgsmålstegn ved kvaliteten af hans hukommelse.

- Der henvises endda til, at jeg ikke kan huske, hvornår min søn døde. Hvordan i helvede tillader han sig at rejse det spørgsmål?, siger Biden til den fremmødte presse.

Biden har fået fire børn - de tre af dem med sin første kone, Neilia.

Neilia omkom i en trafikulykke i 1972 sammen med parrets datter, Naomi. Parrets to sønner blev kvæstet i ulykken, men overlevede. Siden er den ene søn, Beau, død af en kræftsygdom.

Til pressemødet nævnte Biden også konflikten mellem Israel og Hamas.

Her lød det, at Israels militære operation i Gaza, som Biden henviser til som et svar på Hamas' angreb i Israel 7. oktober, har været "overdrevet".

- Jeg er, som I ved, af den opfattelse, at reaktionen i Gaza har været overdrevet.

USA er Israels vigtigste allierede og giver milliarder af dollar i militærstøtte. men USA har i stigende grad været mere kritisk over for udviklingen i krigen mellem Hamas og Israel.Særligt de mange civile, der er blevet dræbt i Gaza under de israelske bombardementer, er blevet et bekymringspunkt.

