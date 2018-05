I næsten 40 år har danske Inga Lockington boet, arbejdet og levet i Storbritannien. Nu risikerer hun i værste fald at blive smidt ud af landet - fordi hun er havnet i en Brexit-klemme.

Det skriver flere britiske medier - blandt andet BBC og Ipswich Star.

Inga Lockington flyttede fra Danmark og til Storbritannien i 1979, fordi hun faldt for briten Tim Lockington. De to blev gift, bosatte sig i Ipswich, og Inga Lockington fik senere arbejde som lokalpolitiker i den mellemstore by, hvor hun i 2007 også var borgmester.

Indtil for to år siden havde hun ikke søgt om britisk statsborgerskab, da hun som EU-borger ikke behøvede at søge om det. Desuden kunne hun indtil for to år siden ikke søge om det uden at miste sit danske statsborgerskab, da Danmark på det tidspunkt ikke tillod dobbelt statsborgerskab.

Men så kom Brexit.

'Alle skal behandles fair'

I 2016 stemte et flertal af den britiske befolkning 'ja' til at forlade EU. Nogenlunde samtidig var den danske lov om dobbelt statsborgerskab blevet ændret, og Inga Lockington besluttede sig af den grund for at søge om britisk statsborgerskab.

1.282 pund - cirka 10.000 kroner - kostede det hende at ansøge om det, men det svar, hun fik, var ikke det, hun havde håbet på.

Det var en afvisning. Begrundelsen var, at hun ikke havde fremlagt beviser nok til at dokumentere, at hun var permanent bosat i Storbritannien.

»Jeg ønsker ikke at få særbehandling, men jeg synes, at alle ansøgere - inklusive dem fra EU-borgere - skal behandles fair,« siger 66-årige Inga Lockington til Independent.

»Heldigvis for mig, er jeg endnu ikke blevet bedt om at forlade landet, men hvem ved, hvad der vil ske efter Brexit? Jeg vil bare gerne have noget sikkerhed og klarhed.«

En talsmand for justitsministeriet oplyser til The Guardian, at ministeriet vil tage kontakt til Inga Lockington og tale med hende om ansøgningen.