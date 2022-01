»Hvis Boris Johnson for en uge siden sad løst i sadlen, så hænger han lige nu og dingler under hesten.«

Sådan er meldingen onsdag aften fra Jakob Illeborg, der er B.T.s internationale korrespondent. Han befinder sig lige nu i London, hvor premierminister Boris Johnsons overlevelseskamp ser sværere og sværere ud.

Den britiske premierminister er i kæmpe modvind, efter det er kommet frem, at han holdt fest i sin embedsmandsbolig i Downing Street i præcis samme periode, hvor briterne skulle holde sig isolerede på grund af coronapandemien.

Onsdag var der spørgetime i parlamentet, og her fik Boris Johnson især én ret så opsigtsvækkende kommentar, der gik rundt i alle de britiske medier.

Onsdag blev der holdt spørgetime i parlamentet, og her fik Boris Johnson især en ret så opsigtsvækkende kommentar, der gik rundt i alle de britiske medier. EPA/UK PARLIAMENT/JESSICA TAYLOR HANDOUT - - MANDATORY CREDIT: UK PARLIAMENT/JESSICA TAYLOR - - HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Foto: UK PARLIAMENT/JESSICA TAYLOR HAN Vis mere Onsdag blev der holdt spørgetime i parlamentet, og her fik Boris Johnson især en ret så opsigtsvækkende kommentar, der gik rundt i alle de britiske medier. EPA/UK PARLIAMENT/JESSICA TAYLOR HANDOUT - - MANDATORY CREDIT: UK PARLIAMENT/JESSICA TAYLOR - - HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Foto: UK PARLIAMENT/JESSICA TAYLOR HAN

Boris Johnsons mangeårige kompagnon David Davis sagde direkte følgende, mens han arrigt stirrede på Boris Johnson:

»In the name of God – go.«

Ordene kom lige efter, en anden konservativ politiker med navn Christian Wakeford havde meldt ud, at han i protest mod Boris Johnson skifter parti.

Han hopper direkte fra Det Konservative Parti til Labour, der som bekendt er den absolutte hovedfjende.

Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T. Foto: Jon Wiche Vis mere Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T. Foto: Jon Wiche

»Det var et historisk vingesus, man ikke lige havde forventet. Men det viser selvfølgelig også, hvor fuldstændig kaotisk Boris Johnsons parti er lige nu,« siger Jakob Illeborg og tilføjer:

»Jeg har onsdag fulgt med hos alverdens britiske kommentatorer, og der er ikke nogen, der tør at forudse, hvad der sker bare time til time lige nu.«

Helt konkret venter alle i Storbritannien lige nu på en ting:

En embedsmandsrapport, der skal konkludere, om Boris Johnson har løjet over for parlamentet om sine fester i premierministerens embedsbolig i Downing Street under coronakrisen.

Havefesten 20. maj er nemlig langtfra enestående, og rapportens konklusioner kan blive særdeles afgørende for Boris Johnsons politiske fremtid.

»Det meget store spørgsmål er, hvad der kommer frem i den embedsmandsrapport, som kan komme når som helst,« siger Jakob Illeborg.

»Hvis den fælder hård dom over ham, vil det betyde, at han er færdig. Fælder en mindre hård dom er det op til parlamentarikerne at afgøre hans skæbne, og så kan den helt frikende ham, men det er der vist ingen, der regner med , at den gør.«

Skal Boris Johnson væltes kræver det, at flertal i hans eget parti støtter en mistillidserklæring.

Det er derfor ikke nok, at enkelte profiler i hans parti smutter over til Labour.

»Boris Johnson har overlevet endnu en dag som premierminister, og det er jo i sig selv en præstation, når han sidder så usikkert, som han gør,« siger Jakob Illeborg.