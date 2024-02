På den demokratiske side har de kastet sig over udtalelserne fra Donald Trumps svigerdatter, Lara Trump.

Hos republikanerne afventer man. Spekulationerne fyger lige nu.

Udtalelserne, som har fået stor opmærksomhed, handler om, at Donald Trumps svigerdatter Lara Trump er blevet nævnt som et bud på en mulig medformand for Det Republikanske Parti.

Det sker som konsekvens af, at partiets nuværende formand, Ronna McDaniel, har offentliggjort, at hun ikke genopstiller. Ikke mindst på grund af en række dårlige valgresultater over flere år.

I forbindelse med sin mulige post som medformand i partiet sagde Lara Trump, der er gift med Eric Trump, at hun mener, at alle midler i partiet bør gå til at få genvalgt hendes svigerfar til november.

»Enhver cent skal gå til at sikre, at Donald Trump bliver den 47. præsident og til at sikre, at vi får gode kandidater til at udbygge vores føring i Repræsentanternes Hus og genvinde Senatet,« sagde Lara Trump ved et vælgermøde i South Carolina forud for delstatens primærvalg lørdag 24. februar.

Så brød spekulationerne og helvede løs.

Ikke mindst fordi, der fortsat er en kamp i gang mellem Donald Trump og Nikki Haley om, hvem der skal være republikanernes præsidentkandidat.

Trump fører stort de fleste steder – selv i Nikki Haleys hjemstat South Carolina inden lørdagens primærvalg – men hun er langt fra færdig.

En anden – og måske endnu mere vigtig – årsag til, at udtalelsen har vakt opsigt, er, at mange mistænker, at Det Republikanske Partis midler kunne blive brugt til at dække Donald Trumps mange udgifter til retssager.

At sikre Donald Trump posten som USAs næste præsident involverer nemlig helt åbenlyst, at han forbliver ude af fængsel.

Trump bruger millioner af dollar på at forsvare sig selv i en række sager – ikke mindst i sager om, at han forsøgte at omstøde præsidentvalget i 2020, som Joe Biden vandt efter alle forskrifter. Og han skylder i den forbindelse svimlende millionbeløb i dollar. Og her kunne Det Republikanske Partis pengekasse være rar at have i baghånden.

Ikke mindst hvis den var styret af svigerdatter Lara.

Ved den årlige konservative konference CPAC, der netop nu afholdes lige uden for Washington, DC, var netop Lara Trump hovedtaler torsdag.

Her forsøgte B.T. at få svar på, om Lara Trump ønsker Det Republikanske Partis midler skal gå til hendes svigerfars mange retslige opgør.

Det nåede vi ikke af få svar på, som man kan se øverst i artiklen.

Men umiddelbart inden havde Lara Trump deltaget i en samtale med den britiske Brexit-bagmand Nigel Farage.

Og her var hun helt klar i mælet, når emnet omhandlede Donald Trumps eneste reelle modstander i kampen om partiets nominering, Nikki Haley.

Og det siger en del om, hvorfor Lara Trump mener, store dele af partiets penge skal bruges på svigerfar.

»Nikki Haley burde trække sig fra ræset. Det er åndssvagt, at hun stadig er med. Det er jo tydeligt, at hun kun stadig er med for det tilfælde, at Donald Trump bliver diskvalificeret til at stille op i en retssag, og så kan hun lige hoppe ind og tage nomineringen,« sagde Lara Trump.

Det er som om, det er gået op for folk i Trump-lejren, at Lara Trumps udtalelser kan tolkes i en yderst negativ retning for dem.

Og man har derfor på det kraftigste været ude og afvise, at én eneste cent af partiets midler kan gå til Donald Trump juridiske problemer.

Men svigerdatteren har åbnet en mulig flanke for kritikere – både internt og eksternt.

Spekulationerne fyger.