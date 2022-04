Udtrykket i hans ansigt var et andet, end man tidligere har set under denne krig.

Folderne i hans pande var dybere. Mundvigene vendte mere nedad. Og hans øjne var furede og mørke. Nu sætter den ukrainske præsident selv nogle ord på billedet, der blev taget af ham den dag.

Det gør han i et interview med tv-programmet '60 Minutes', der søndag aften blev vist på den amerikanske tv-kanal CBS News.

Billedet, der omtales i programmet, blev taget den 4. april. På dagen, hvor Volodymyr Zelenskyj besøgte byen Butja lidt uden for landets hovedstad.

Nogle dage forinden havde de russiske soldater trukket sig tilbage fra området – og da ukrainske myndigheder og international presse igen kunne tage til byen, ventede der dem et skræmmende syn.

I gaderne lå folk skudt og dræbt. Og en massegrav blev fundet i nærheden af en kirke.

Ukraine har beskyldt de russiske soldater for at stå bag drabene på borgerne i byen, mens Rusland omvendt hævder, at det er ukrainerne selv, der står bag og har iscenesat det for at skade russernes ry.

Mens Zelenskyj gik rundt i byen, blev der taget flere billeder af ham, og særligt ét af dem har skilt sig ud (du kan se det herunder).

Her ses billedet af Volodymyr Zelenskyj i Butja den 4. april. Foto: RONALDO SCHEMIDT

I '60 Minutes' spørger værten, Scott Pelley, derfor ind til det:

»Der er et billede, hr. præsident, af dig i Butja med et udtryk i dit ansigt, som du ikke har tilladt dit folk at se under denne krig. Og jeg undrer mig over, hvad det er, vi ser. Er det hjertesorg? Er det vrede?«

Til det svarer Volodymyr Zelenskyj:

»Det er vrede. Det er vrede, fordi vi ikke forstår dem (russerne, red.). Man kan ikke forstå denne verden. At der er folk på denne planet, der kan give den slags ordrer, og at folk udfører dem.«

Her ses et andet billede af præsidenten under besøget i Butja. Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP

I 46 dage har han levet og boet i sin kommandocentral, der er fyldt med tunge sandsække, soldater, maskinpistoler og miner.

Men uden sin familie – sin hustru og deres to børn – der befinder sig et andet sted. Et mere sikkert sted.

I interviewet fortæller han, at det er hans eget valg at blive tilbage og kæmpe. At han ikke vil forlade stedet eller landet.

»Jeg er måske ikke den stærkeste kriger. Men jeg er ikke villig til at forråde nogen,« forklarer han om sin beslutning og tilføjer:

»Jeg ønsker ikke at fremstille mig selv som en helt. Jeg elsker min familie. Jeg ønsker at leve mange flere år. Men med valget mellem at flygte eller blive med mit folk, er jeg selvfølgelig klar til at give mit liv for mit land.«