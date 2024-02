På billedet kigger de to hinanden dybt i øjnene. Og selvom de har masker på, kan man fornemme, at de smiler.

Men Yulia Navalnaya og Aleksej Navalnyj havde nok næppe forventet, hvor skæbnesvangert øjeblikket, der nu går sin sejrsgang på sociale medier mere end tre år senere, ville blive.

16. februar var det slut for den verdensberømte, russiske oppositionsleder.

Aleksej Navalnyj faldt om under en gårdtur i en af Ruslands mest berygtede straffekolonier i det nordlige Ural.

Det er ikke bekræftet, hvad dødsårsagen er. Men en række vestlige ledere er ikke i tvivl. Eller som den amerikanske præsident, Joe Biden, sagde det fredag aften ved en særligt indkaldt presseseance.

»Der er ingen tvivl, Putin er ansvarlig for Navalnyjs død.«

Aleksej Navalnyj har været et kendt navn i mange år. Men specielt en begivenhed 20. august 2020 satte ham på verdenskortet.

Her blev den russiske advokat og oppositionsleder indlagt i byen Omsk, efter han blev syg og mistede bevidstheden, mens han var om bord på et indenrigsfly samme dag.

To dage senere blev Navalnyj fløjet i al hast til Tyskland, hvor han blev indlagt på intensivafdelingen. Frygten var allerede tidligt, at han var blevet forgiftet. På tidspunktet faldt mistanken på en kop te eller noget andet, Navalnyj havde drukket, inden han steg om bord på indenrigsflyvningen få dage inden.

Under den lange indlæggelse og behandling i Tyskland, hvor Navalnyj blev lagt i kunstig koma, blev det fastslået af en lang række eksperter, at den russiske oppositionsleder rent faktisk var blevet forgiftet.

Der blev fundet tydelige spor af den sovjetisk udviklede nervegift Novichock. I Rusland blev de påstande gentagne gange affejet. Men både franske og svenske laboratorier kunne siden bekræfte det tyske fund.

Først omkring en måned senere – 15. september 2020 – kunne Navalnyj selv gå på det sociale medie Instagram og fortælle, at han nu kunne trække vejret – uden assistance fra maskiner.

Aleksaj Navalnyj på det tyske hospital, hvor han blev behandlet, efter han blev forgiftet. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Aleksaj Navalnyj på det tyske hospital, hvor han blev behandlet, efter han blev forgiftet. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Herfra begyndte adskillige måneder, hvor Navalnyj kæmpede for at komme sig efter det, der siden har vist sig formentlig at være en forgiftning foretaget af agenter fra den berygtede, russiske efterretningstjeneste FSB.

De havde i hvert fald i årevis fulgt efter oppositionslederen, kunne en række store internationale medier beskrive.

Alligevel var det en stålsat Aleksej Navalnyj. Han ville retur til Rusland. For som han så det, ville Putin vinde, hvis han gik i eksil.

Det beskrev han selv i et opslag på Instagram 13. januar 2021:

»Det var aldrig et spørgsmål, om jeg skulle vende tilbage, for jeg forlod aldrig Rusland. Jeg endte i Tyskland, efter jeg kom på en intensivafdeling af én grund: De forsøgte at dræbe mig,« skrev Navalnyj.

Og så er vi fremme ved det skæbnesvangre øjeblik 17. januar 2021.

Her gik Aleksej Navalnyj om bord på et fly med sin kone Yulia Navalnaya i Tyskland med kurs mod Moskvas Sheremetyevo-lufthavn.

Med om bord var også en stor mængde presse. Og her blev taget en række billeder af parret. Ikke mindst et taget af Kevin Rothrock fra mediet Meduza.

Et ømt og meget personligt øjeblik mellem Navalnyjparret. Billedet er taget bagfra. Det virker ikke til, at de opdagede det.

This could be the Navalnys last free moment together for a long time. Whatever you think, the bravery here is undeniable. pic.twitter.com/Kl8hcuqY8T — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) January 17, 2021

»Det her kan være Navalnyj-parrets sidste frie øjeblik sammen i lang tid. Uanset hvad du mener, så er modet her uomtvisteligt,« skrev journalisten til.

På uhyggelig vis fik han ret.

Kort efter ankomsten til hjemlandet blev Navalnyj anholdt og allerede 2. februar 2021 blev Navalnyj idømt to og et halvt års fængsel.

Han oplevede aldrig friheden igen.

En af de sidste gange, B.T. har kunnet finde billeddokumentation for, at Navalnyjparret havde mere end bare få øjeblikke sammen, var i februar 2022.

Her delte de nogle nære øjeblikke ved en høring i straffekoloni N2. Det blev fanget på overvågningskamera.

Aleksei og Yulia Navalnyj sammen 15 februar 2022 ved en høring i straffekoloni N2. Foto: Alexander Nemenov/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Aleksei og Yulia Navalnyj sammen 15 februar 2022 ved en høring i straffekoloni N2. Foto: Alexander Nemenov/AFP/Ritzau Scanpix

Lidt over to år senere døde Navalnyj i en anden straffekoloni, nord for polarcirklen i den nordlige del af Ural.