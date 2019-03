Mange familier er blevet splittet ad, efter cyklonen Idai ramte flere afrikanske lande, herunder Mozambique, for næsten en uge siden. Mange børn har enten mistet deres forældre eller er blevet skilt fra dem. Her henter to børn drikkevand i Chimanimani ved grænsen mellem Mozambique og Zimbabwe den 22. marts 2019. Philimon Bulawayo/Reuters