Først var det en tragedie af helt uhyrlige proportioner. Nu er det også ved at udvikle sig til en skandale af uhørte dimensioner.

Da 19 unge skolebørn og to lærere på grundskolen Robb Elementary School i Uvalde, Texas, mistede livet for hånden af en 18-årig med en lovligt købt automatriffel, var Texas og det lille lokalsamfund samlet i fælles sorg.

Men nu krakelerer sammenholdet dag for dag, mens politiets og myndighedernes forklaringer og troværdighed falder fra hinanden.

Det bedste bevis på det har et navn.

Han hedder Pete Arredondo.

Han er politichef i det skoledistrikt, som Robb Elementary School ligger i. Og så er han manden, der tog beslutningen om at vente i 78 minutter fra det første opkald til alarmcentralen, til en tilkaldt aktionsstyrke fra grænsepolitiet indtog skolen og skød gerningsmanden.

I mellemtiden havde den 18-årige Salvador Ramos dræbt 19 grundskoleelever og to af deres lærere.

Kritikken har været brutal af Pete Arredondo.

»Han tog den forkerte beslutning,« lød det blandt andet fra chefen for Texas Department of Public Safety, Steven McCraw, på en pressekonference sendt ud til hele verden tirsdag.

Nu er Pete Arrendondo gået i flyverskjul. Han svarer ikke længere på henvendelser fra efterforskere i sagen, har Steven McCraw siden fortalt til den lokale avis Texas Tribune.

Men beskyldningerne mod Pete Arredondo er blot en lille del af hele det kaos, efterforskningen af tragedien er kastet ud i.

Spørgsmålet om, hvad der i virkeligheden fandt sted 24. maj i den vesttexanske by, ligger fortsat hen i det uvisse.

Et mindesmærke er opstået sponant foran skolen i Uvalde, hvor folk mindes de afdøde. Foto: VERONICA CARDENAS Vis mere Et mindesmærke er opstået sponant foran skolen i Uvalde, hvor folk mindes de afdøde. Foto: VERONICA CARDENAS

Og gentagne gange har politiet måttet ændre forklaring, efter enkeltpersoner eller pressen er kommet med nye oplysninger, som direkte modtalte myndighedernes forklaringer.

En af de gange er sandheden om, hvad der skete, da Salvador Ramos ankom til skolen efter at have skudt sin bedstemor i hovedet kort forinden.

Først lød politiets udmelding, at Ramos blev mødt af betjente, da han klokken 11.30 kørte galt ved skolen.

Den påstand har politiet siden måttet trække tilbage.

Også påstanden om, at en lærer på skolen skulle have efterladt en dør åben, er faldet. Netop den dør brugte Ramos klokken 11.33, da han gik ind på skolen og kort efter begyndte at skyde.

Men døren, har efterforskningen siden vist, stod ikke åben. Den pågældende lærer åbnede først døren, da det stod klart, at der var en 'active shooter' på skolens område, men lukkede den hurtigt igen.

Problemet – har det vist sig – var, at døren ikke automatisk låste, som den ellers burde. Læreren var helt uden skyld.

Og så er der spørgsmålene om den sene reaktion.

Gentagne gange ringede elever i 10-årsalderen til 911 for at bede om hjælp. De fortalte, at gerningsmanden skød og dræbte elever.

Alligevel er der tvivl om, hvorvidt den information nåede frem til Pete Arredondo og resten af politistyrken. Her har forklaringen nemlig lydt, at man regnede med, at gerningsmanden havde forskanset sig, og eleverne ikke var i fare.

Og senest har The New York Times kunnet beskrive, hvordan lærerinden Eva Mireles fra skolen havde en samtale med sin mand, Ruben Ruiz, hvor hun fortalte ham om myrderierne.

Netop Ruben Ruiz var til stede uden for skolen, da han som del af skoledistriktets politistyrke var tilkaldt.

Onsdag blev endnu et af ofrene for skoleskyderiet i Uvalde, Texas, begravet. Foto: MARCO BELLO Vis mere Onsdag blev endnu et af ofrene for skoleskyderiet i Uvalde, Texas, begravet. Foto: MARCO BELLO

Det står ikke klart, om Ruiz på noget tidspunkt videregav den brutale information om, hvad der foregik inden for Robb Elementary Schools vægge få meter fra ham, til sin chef Pete Arredondo.

Og så er der nogle af de mest hjerteskærende billeder fra området omkring skolen, hvor desperate forældre var mødt op, da det stod klart, at en mand med en AR-15-automatriffel var trængt ind.

Her blev forældre gentagne gange afvist, da de forsøgte at komme ind på skolen for at forsøge at redde deres børn.

I Uvalde leder folk fortsat efter svar, mens begravelserne af de 19 afdøde børn og to lærere fylder byen.

Der peges fingre mange steder hen.

Guvernøren i delstaten Gregg Abbott, den våbenvenlige senator Ted Cruz, forskellige lokale myndighedspersoner.

Og så 50-årige Pete Arredondo.

En gammel skolekammerat til Arredondo ved navn Juan Torres, som The New York Times har talt med, opsummerer vreden i byen.

»Du melder dig til at være klar i sådanne situationer. Hvis du er bange, skal du ikke være politibetjent. Så skal du vende burgere.«