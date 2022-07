Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der lå døde næsten på hvert gadehjørne, når indbyggerne i den fattige bydel Cité-Soleil i Haitis hovedstad Port-au-Prince en sjældent gang vovede sig ud på gaden i juli måned.

Mindst 471 mennesker er døde, sårede eller savnede. Det er resultatet af nogle voldsomme sammenstød mellem forskellige rivaliserende grupper, oplyser FN.

Seriøse seksuelle overgreb på kvinder og piger er normalt. Drenge bliver rekrutteret til de forskellige bander, siger FN i en udtalelse, der beskriver antallet af døde og savnede i dræberugen mellem den 8. og 17. juli i det fattige kvarter Cité-Soleil. Det skriver AFP.

Flere end 3.000 mennesker måtte flygte fra deres hjem. Mellem dem var hundreder af børn, der ikke havde nogle forældre. Mindst 140 huse blev ødelagt, lød det i udmeldingen fra FN.

Børnene har søgt tilflugt i en skole, og her får de mad. Foto: RALPH TEDY EROL Vis mere Børnene har søgt tilflugt i en skole, og her får de mad. Foto: RALPH TEDY EROL

»Det humanitære behov i Cité-Soleil er enormt. Og det vokser på grund af fattigdom og manglen på basale ting, blandt andet sikkerhed,« siger Ulrika Richardson. Hun er FNs humanitære koordinator i Haiti.

Bander opererer med udbredt immunitet, og de har udvidet deres område til andre steder en slummen i Haitis hovedstad. De laver en masse kidnapninger.

Mindst 155 blev det til i løbet af juli måned. I maj var tallet 118.

Der har været politisk krise i Haiti siden valget i 2016. Det er kun blevet værre, siden landets præsident blev myrdet den 7. juli 2021.