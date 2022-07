Lyt til artiklen

Efter 1.000 SAS-piloter fra Norge, Sverige og Danmark mandag meddelte, at de strejker, har flere mennesker måttet aflyse deres sommerferie.

Rejsende på vej til sommerferie er dog ikke de eneste mennesker, der er ramt af strejken.

Beboerne på den norske øgruppe Svalbard, der ligger i Nordishavet, kan ikke komme fra øen før den 13. juli, hvis strejken varer ved. På det tidspunkt kan rejsende booke et ledigt fly med Norwegian.

Det skriver norske VG.

Den mest almindelige rute for at nå Svalbard er at flyve via Oslo til Longyearbyen på Spitsbergen.

Flyvetiden er tre timer mellem Oslo og Longyearbyen.

Der bor cirka 3.000 mennesker på øen, som altså er dybt afhængige af velfungerende flytrafik. Det er dog muligt at sejle til fastlandet, men med en hastighed på 15 knob, vil det tage lidt over et døgn.

Onsdag og torsdag har EFT Airways, Titan Airways og Finnair afgange fra Longyearbyen. Men der er tale om charterfly, som i udgangspunktet er fyldt op.

Der pågår dog lige nu en dialog med selskaberne om at tilkøbe sig plads.

Svalbard er et af de steder, der har været hårdt ramt af coronapandemien.

Derfor rammer det nu ekstra hårdt, at turister endnu engang ikke kan få adgang til øen, skriver det norske medie.