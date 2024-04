Programmet kørte i mange sæsoner i USA med Donald Trump ved roret.

Men da Trump blev fyret fra sin værtsrolle på reality-tv-serien 'The Apprentice', ville han have, at hans børn, herunder datteren, Ivanka Trump, skulle tage over, men det blev et klart nej.

Sådan lyder i den kommende bog 'Apprentice in Wonderland' ifølge People Magazine.

Bogen, som er skrevet af Variety-redaktør Ramin Setoodeh, skal være baseret på interviews med Trump-familien, NBC-chefer og tidligere deltagere i reality-serien.

'The Apprentice' handlede om at bedømme en gruppe deltageres forretningsfærdigheder. Det kørte i forskellige formater på tværs af 15 sæsoner på NBC fra 2004 til 2017. På sit højeste havde det mere end 20 millioner seer pr afsnit.

Trump foreslog, at hans datter, Ivanka Trump, skulle tage over som vært, da han stoppede. Donald Trump stod selv og skulle starte sin præsidentkampagne, men blev fyret af NBC, da produktionen var uenig i bemærkninger, som han ytrede om mexicanske immigranter.

I stedet for Donald Trumps børn valgte NBC ifølge et uddrag i Variety at satse på Hollywood-stjernen og den tidligere californiske guvernør Arnold Schwarzenegger.

Eftersigende har Trump også foreslået, at hans sønner, Donald Junior og Eric, skulle være medværter i serien. Alle tre børn gæstede jævnligt serien på daværende tidspunkt, mens Trump gradvist trådte ind i politik.

»Det skulle være os tre (Donald Trumps børn, red.). Der blev talt om det i et stykke tid,« siger Eric Trump i bogen.

Ideen faldt dog ikke i god jord hos NBC.

»NBC kunne ikke lide det, fordi det blev et familieanliggende. Men jeg sagde: Du kommer ikke til at ansætte nogen, der kommer tæt på Ivanka. Og de kom tilbage med Arnold Schwarzenegger,« siger Eric Trump.

Den nye sæson med 'Terminator'-stjernen som vært havde premiere i 2017, mens Trump var på sit første år som amerikansk præsident.

Serien blev aflyst efter en sæson på grund af dårlige seertal. Schwarzenegger sagde dengang, at der var for meget, som blev forbundet med Donald Trumps præsidentskab.

»Med Trump involveret i programmet har folk en dårlig smag i munden og vil ikke deltage som tilskuere eller som sponsorer eller på nogen måde støtte programmet. Det er en meget splittende periode nu, og jeg tror, ​​at showet blev fanget i al splittelsen,« sagde Schwarzenegger til magasinet Empire.

Både Ivanka, Donald junior og Eric endte også med at stille op for deres far i præsidentvalgkampen.

Ivanka og hendes mand, Jared Kushner, blev også Trumps seniorrådgivere i Det Hvide Hus, mens Donald Jr. og Eric fik ansvaret for Trumps forretningsdrift.