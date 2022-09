Lyt til artiklen

»Ingen kan vinde en atomkrig.«

Sådan lød det dystre, men enkle budskab fra Joe Biden i en tale ved FNs generalforsamling onsdag efter Vladimir Putin har fremsat »uansvarlige trusler om at anvende atomvåben,« og indkaldt 300.000 reserver til krigen i Ukraine.

»Han siger jo den sandhed, vi alle kender, men som vi alligevel skal mindes om,« fortæller Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent, og påpeger, at det er et kald til verden om, at det skal stoppe nu.

»Det er ligesom i krigsspil. Det ender altid galt. Det kan ikke stoppes, og det er det, der er så utrolig uhyggeligt ved det her, og det ved Putin udmærket godt, derfor gør han det,« slår Illeborg fast.

Ifølge Jakob Illeborg er håbet med talen i dag ikke bare at advare Rusland – men hele verden.

»Det er jo ikke kun Putin, der er i spil her. Det er også Kina og Indien. Det er et kald til hele verden om at sige, at det her skal stoppe nu.«

Han understreger, at det er et håb om at give genlyd til andre lande om, at man ikke skal have interesse i at få krigen til at eskalere.

»Hvis USAs præsident højt og tydeligt står og siger, at en atomkrig ikke kan vindes. Det kan være, det kommer til at løbe koldt ned ad ryggen på andre,« siger Illeborg.

»Måske er det den lille forskel, der skal til for at lægge et pres på Putin.«

Og noget tyder på, at Putins udmelding og Joe Bidens tale også har vakt opsigt i Rusland. Indtil videre er 1.000 personer nemlig blevet anholdt for at protestere mod Putin i Rusland. Desuden er flybilletter ud af Rusland udsolgt.

»Der er ingen tvivl om, at der er kaos i korridorerne. Håbet er, at der er en voksen til stedet, der snart kan sige, 'at nu må det holde op'.«

Indtil videre er det lykkes Putin at kalde invasionen af Ukraine for en 'særlig mission', men hvis der nu er tale om en mulig atomkrig, så kan man, ifølge Illeborg, håbe på, at det presser Rusland internt.