For 20 år siden dræbte Benjamin Cole sin ni måneder gamle datter. Torsdag blev han henrettet i statsfængslet i McAlester i Oklahoma.

Det, på trods af hans advokaters påstande om, at han var alvorligt psykisk syg og havde en voksende læsion på hjernen, som var blevet forværret i de senere år. Læsionen var dog adskilt fra hans diagnose paranoid skizofreni.

Benjamin Cole nægtede lægehjælp og ignorerede personlig hygiejne, skriver Fox News. I stedet hamstrede han mad og opholdt sig i sin mørke celle næsten uden kommunikation med personale eller medfanger.

»Hans tilstand er fortsat med at dale i løbet af dette år,« sagde Coles advokat, Katrina Conrad-Legler, og understregede, at læsionen påvirkede den del af hans hjerne, som beskæftiger sig med problemløsning, bevægelse og social interaktion.

Benjamin Cole myrdede sin lille datter ved at tvangsbøje hende bagover, brække hendes rygsøjle og briste hendes hovedpulsåre.

Assisterende justitsminister, Tessa Henry, sagde, at Cole dræbte sin datter, fordi han var ked af, at hendes gråd havde afbrudt hans afspilning af et videospil. Anklagere bemærkede desuden, at spædbarnet havde adskillige skader, og at Benjamin Cole tidligere havde siddet fængslet i Californien for børnemishandling.

Derfor blev han tidligere på måneden nægtet nåde, og en distriktsdommer fastslog, at han var kompetent til at blive henrettet.

Benjamin Cole er den sjette fange i Oklahoma, der er blevet henrettet, siden staten i oktober 2021 genoptog disse. Den nuværende dødsstraflov blev vedtaget i 1977 og henrettelserne foregår ved dødelig injektion.