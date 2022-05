Mange forbinder en bryllupsrejse med drinks på stranden og røde rosenblade på sengen.

Men for et paraguayansk par udviklede bryllupsrejsen sig til et blodigt mareridt, da den mafiakritiske anklager Marcelo Pecci blev skudt på en strand i Colombia.

Det skriver det britiske medie BBC.

Parret var rejst til den idylliske, colombianske ø Baru, hvor de befandt sig på en privat strand.

Pludselig kom to bevæbnede mænd og skød Marcelo to gange.

Et skud ramte i ryggen, mens det andet ramte lige i ansigtet, fortæller Marcelos kone til den lokale avis El Tiempo

»To mænd angreb Marcelo. De kom i en lille båd, men sandheden er, at jeg ikke så det særlig godt,« siger konen Claudia Aguilera, der arbejder som journalist.

Marcelo var en højprofileret paraguayansk anklager, der kæmpede mod organiseret bandekriminalitet i sit hjemland.

Parret boede på det eksklusive hotel Decameron Hotel. Foto: STR Vis mere Parret boede på det eksklusive hotel Decameron Hotel. Foto: STR

I timerne inden skyderiet havde hans kone annonceret den lykkelige nyhed på Instagram, at parret skulle være forældre.

Et faktum, der også har fået den paraguayanske præsident, Mario Abdo Benitez, til at kalde hændelsen for »et fejt mord.«

En af Marcelos kollegaer er heller ikke i tvivl om motivet.

»Det er typisk for narko mafiaen, så det vil jeg mene indtil, at det modsatte er bevist,« siger den paraguayansk anklager Augusto Salas.

Det colombianske politi og den paraguayanske efterretningstjeneste er i gang med at undersøge gerningsstedet.