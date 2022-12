Lyt til artiklen

En voldsom vinterstorm, der dumpede flere meter høj sne over store dele af USA, har først til flyaflysninger i juleferien.

Det lammede flytrafikken i flere dage, men mandag var flyrejserne mere eller mindre tilbage ved det normale – medmindre du bookede din ferierejse med Southwest Airlines.

Omkring 90 procent af onsdagens amerikanske flyaflysninger er af Southwest Airlines, ifølge flysporingshjemmesiden FlightAware. Det skriver CNN.

Southwest Airlines aflyste mere end 2.500 flyvninger. Den næsthøjeste, SkyWest, aflyste 77 afgange.

Ikke nok med, at der er kaos med aflyse afgange, så er der også bagagekaos, som her i Chicago Midway International Airport. Foto: KAMIL KRZACZYNSKI Vis mere Ikke nok med, at der er kaos med aflyse afgange, så er der også bagagekaos, som her i Chicago Midway International Airport. Foto: KAMIL KRZACZYNSKI

Flyselskabet advarede om, at man ville fortsætte med at aflyse fly, indtil man får »sine operationer« tilbage på sporet. Virksomhedens administrerende direktør oplyser, at det har været den største udfordring, han har set i sin karriere.

Nu er Joe Biden og hans administration også gået ind i sagen for at opklare, hvordan en storm kan påvirke flyselskabets afgange i så høj grad. Men noget ved vi allerede.

'Tusindvis af flyvninger på landsplan er blevet aflyst omkring helligdage. Vores administration arbejder på at sikre, at flyselskaber holdes ansvarlige,' skrev Joe Biden på Twitter tirsdag.

Southwest Airlines' udfordring skyldes formentlig en kombination af sort uheld og dårlig planlægning.

Næsten alle Southwest Airlines afgange er eneten forsinket eller aflyst. Foto: JIM VONDRUSKA Vis mere Næsten alle Southwest Airlines afgange er eneten forsinket eller aflyst. Foto: JIM VONDRUSKA

Stormen ramte Chicago og Denver hårdt, hvor Southwest Airlines har to af sine største afdelinger – de ligger i Chicago Midway Airport og Denver International Airport.

Og den ramte netop som den såkaldte tripel-epidemi bølgede over hele USA og efterlod folk og deres familier syge med covid-19, influenza og luftvejssygdommen RSV. Selvom Southwest Airlines påstår, at det var fuldt bemandet til juledagene, gør sygdom det vanskeligt at tilpasse sig et øget systemstress, skriver CNN i en analyse.

»Mange flyselskaber mangler stadig tilstrækkelig med personale til at komme sig, når hændelser som dårligt vejr forårsager forsinkelser, eller flybesætninger maksimerer de timer, de har lov til at arbejde i henhold til føderale sikkerhedsbestemmelser,« lyder der fra redaktøren på CNN Business, David Goldman.

Oven i det havde flyselskabet også lagt en meget presset plan for flyvninger med meget kort mellem de enkeltes fly og medarbejderes ruter. Der var altså allerede, før stormen ramte, stor risiko for forsinkelser. Det siger Kathleen Bangs, en talsperson for flysporingshjemmesiden FlightAware, til CNN.

Det har også betydet ekstra arbejde i kundeservice, som endte med ikke at kunne tage alle opkald fra frustrerede kunder.

På nuværende tidspunkt vides det ikke, hvornår de afventede julerejsende kan komme hjem igen.