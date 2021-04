Hans Kristian Gaarder var kendt i det norske konspirationsmiljø som en coronafornægter.

Tirsdag den 6. april døde han i sit hjem. Det skriver VG.

Men nu viser det sig, at han selv havde corona. Det fortæller kommuneoverlægen i Gran, Are Løken, efter at have modtaget den foreløbige obduktionsrapport på Hans Kristian Gaarder.

Og så fik den norske kommune ellers travlt med smitteopsporing, for i slutningen af marts – kort inden sin død – holdt Hans Kristian Gaarder et socialt arrangement i sit hjem.

En smitteopsporing, som kommunelægen beskriver som krævende, for det var nemlig deltagere fra det såkaldt coronafornægter-miljø, der deltog i arrangementet.

»Vi ved, at miljøet han var en del af, har benægtet covid-19 som værende en reel sygdom, og at corona udgør en trussel for samfundet,« siger Are Løken.

Arrangementet blev også den 26. marts meldt til politiet, da det på daværende tidspunkt overskred de norske coronarestriktioner. Sidenhen har man fundet ud af, at en 70-årig kvinde, som også deltog i arrangementet, er død med corona.

Om Hans Kristian Gaarder kun er død med corona, eller om han også er død af corona, ved vi ikke med sikkerhed endnu. Det får vi at vide om to måneder, hvor det fulde overblik over obduktionsrapporten bliver præsenteret.