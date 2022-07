Lyt til artiklen

Siden Rusland invaderede Ukraine tilbage i februar, har særligt ét rygte fået frit løb.

Nemlig spørgsmålet om, hvorvidt Putin er syg eller ej.

Iagttagere på både etablerede og sociale medier har blandt andet hæftet sig ved hans rystende hænder, hans ændrede kropsholdning og langsommere tale.

I det hele taget har det lydt, at han har en anderledes fysisk fremtoning i forhold til det ellers meget machoagtige image, som den russiske præsident ynder at fremstille af sig selv.

Der har været rygter om Parkinson, demens og endda også forskellige former for kræft.

Selv har Putin afvist rygterne og sagde ifølge Fortune i slutningen af juni, at rygterne om hans sygdom var 'stærkt overdrevne'.

Også CIA-direktøren William Burns afviser nu rygterne.

Det gjorde han på en konference i Colorado ifølge BBC.

»Der er mange rygter om præsident Putins helbred, og så vidt vi kan se, er han tilsyneladende for rask, sagde han.

Samtidig understregede han, at det er hans egen vurdering og ikke en officiel udmelding fra CIA.



Burns tjente som ambassadør tidligt i Putins embedsperiode og blev stille og roligt sendt til Moskva sidste år i et mislykket forsøg på at afholde ham fra at invadere Ukraine.

Ifølge Burns er Putin overbevist om, at hans skæbne er at genskabe Ruslands storhed.

»Jeg forlod Rusland mere bekymret, end da jeg kom,« sagde han blandt andet.

Den russiske præsidents planer var baseret på »dybt mangelfulde antagelser og nogle reelle illusioner, især om Ukraine og viljen til at gøre modstand,« sagde Burns.

»Putin tror virkelig på sin retorik. Jeg har hørt ham sige dette privat gennem årene, at Ukraine ikke er et rigtigt land,« sagde han videre.

USA anslår, at russiske tab i Ukraine indtil videre er nået op på omkring 15.000 dræbte og 45.000 sårede, sagde Burns.

Han tilføjede, at Ruslands nuværende koncentration af styrker i Donbas antyder, at militæret havde lært hårde lektioner.