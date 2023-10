Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Test dig selv og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

I sidste uge kørte vi en alvorlig quiz om Israel-Hamas-konflikten, så denne uge bliver lidt mere positiv. Hvilken Tui-charterdestination har flest danskere købt efterårsferie i? Kreta

Cypern

Gran Canaria

Rhodos Hvad er så Tuis mest populære storbydestination i efterårsferien? Barcelona

New York

Rom

Dubai Hvilken destination har oplevet den største stigning siden 2022? Paris

Costa del Sol

Phuket

New York Hvilken uge på året falder efterårsferien de fleste steder? Uge 41

Uge 42

Uge 43

Uge 44 Ifølge internettet er der ét sted i Europa, hvor der onsdag eftermiddag er over 30 grader. Hvor er det? Spanien

Cypern

Malta

Grækenland

