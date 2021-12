Gigantiske tusindben så lange som en bil, var engang på spil i det nordlige England. De vejede omkring 50 kilogram, siger videnskabsfolkene, efter at have fundet et 326 millioner år gammel fossil.

Det var rent held, at de fandt fossilet. En sektion af en klippe faldt ned ved Howickstranden i Northumberland. Og helt tilfældigt blev klippestykket set af en tidligere PhD student.

Nu er fundet blevet offentliggjort af Journal of the Geological Society i England. Det skriver Sky News.

For at blive så stor, så må dyret, der er kendt som Arthropleura, have spist en meget næringsrig plante diæt.

En tegning af Arthropleura. Foto: Cambridge University Vis mere En tegning af Arthropleura. Foto: Cambridge University

Der er kun fundet dele af fossilet. Man mener, at det er en del af dyrets ydre skelet, som det har aflagt nær ved en flodseng. Det er så blevet bevaret i sandet

»Det var det rene held,« siger Dr. Neil Davies fra universitetet i Cambridge. Han er skribenten bag rapporten om fossilet.

»Det var den vej, som klippestykket var faldet. Det var blevet åbnet, og det viste fossilet helt klart. Det fandt en af vore tidligere studenter ud af, da han gik forbi.«

Det segment, de fandt, var næsten 75 centimeter langt. Men videnskabsfolkene mener, at længden på tusindbenet har været 2,63 meter og dets vægt 50 kilo.

Fossilet blev fragtet til universitetet i Cambridge til undersøgelser. Det var så tungt, at de var fire mænd om at bære det.

Fossilet er lavet af flere dele af eksoskeletter - og det ligner et tusindben, som vi ser det i dag.

Det daterer sig til Kultiden, mere end 100 millioner år tidligere end Dinosaurernes tid.

Tilbage på den tid var landet, som vi nu kalder for Storbritannien, beliggende nær ved Ekvator.

Fossilet skal udstilles på Cambridges Sedgwick Museum i det nye år.