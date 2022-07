Lyt til artiklen

Det har været to rigtig gode dage for Sir Keir Starmer.

Torsdag fik den britiske oppositionsleder endelig et gammelt ønske opfyldt, da premierminister Boris Johnson efter en række skandalesager måtte træde frem ved podiet foran 10 Downing Street og annoncere, at han vil træde tilbage.

Og fredag er Keir Starmer så sammen med sin næstkommanderende i Labour, Angela Rayner, blevet clearet af politiet i en sag om muligt brud på coronareglerne – i den kulørte britiske presse døbt beergate.

»Efter fremkomsten af væsentlig ny information blev en efterforskning igangsat af Durham Politi af en sammenkomst i Miners Hall i Redhills, Durham, den 30. april 2021. Den efterforskning er nu afsluttet,« meddeler politiet ifølge Sky News.

I meddelelsen bekræfter Durham Politi, at man ikke har uddelt nogen bøder i forbindelse med den pågældende sammenkomst.

Keir Starmer blev ellers fotograferet igennem et vindue med en øl i hånden sammen med andre personer.

Han har fastholdt, at der var tale om en madpause i forbindelse med en lokal valgkampagne, og at man arbejdede videre efterfølgende, hvorfor han mente, at der ikke var tale om lovbrud.

Sir Keir Starmer havde i forbindelse med indledningen af politiets efterforskning meldt ud, at han ville trække sig som Labour-leder, hvis han blev idømt bøde for den pågældende sammenkomst.

»Keir Starmer og Angela Rayner har hele tiden været tydelige omkring, at ingen regler blev brudt i Durham. Politiet har afsluttet deres efterforskning og er enige i, at der ikke er nogen sag,« lyder det fra en talsperson fra Labour.

Den afgående premierminister Boris Johnson modtog og betalte én af i alt 126 bøder for brud på coronareglerne i forbindelse med en stribe sammenkomster i Downing Street under Storbritanniens nedlukning i 2020 og 2021.