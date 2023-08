Torsdag aften dansk tid begyndte billedet af Donald Trump at blive delt vidt og bredt. Det længe ventede forbryderfoto.

Der var dog et stort problem med det billede, som var over alt på sociale medier. Det var ikke ægte.

På 4Chan, på YouTube, på X, på Reddit, på TikTok kunne man finde det.

Et billede af den tidligere amerikanske præsident Donald Trump, som skal forestille et forbryderfoto – et såkaldt mugshot.

På en udgave af billedet, som fortsat findes mange steder på sociale medier, er der også påsat en sherifstjerne fra Fulton County i delstaten Georgia, hvor Trump torsdag blev anholdt og siden løsladt mod kaution.

Alt i alt så billedet ganske ægte ud.

Medmindre man søgte lidt videre.

For der var noget galt.

Det falske forbryderfoto af Trump side om side med originalen, som stammer fra Det Hvide Hus i 2020, da Trump fortsat var præsident.

Billedet var ikke et nyt forbryderbillede af Trump, men i stedet fra 2020, mens Trump fortsat var præsident. Og det er slet ikke et forbryderfoto.

Det oprindelige billede stammer nemlig fra Det Hvide Hus, hvor Trump på daværende tidspunkt var på vej til at tale med pressen om prisen på medicin.

Der var med andre ord nogle, som ikke kunne vente på det ægte mugshot fra Fulton County og lavede deres eget.

Der gik dog ikke mange timer efter, Trump var blevet anholdt og løsladt igen, før det rigtige forbryderbillede blev udgivet.

Donald Trumps rigtige forbryderfoto.

Og her kan man i øvrigt konstatere, at det ikke er det samme som det første, der blev delt på sociale medier.

Blandt andet kan man se, at Trumps slips er anderledes.

Det er fjerde gang i år, at den tidligere præsident er blevet stillet for en dommer og samtidig anholdt.

Første gang var i marts på Manhattan i New York, hvor Trump blandt andet står over for anklager om betaling af tys-tys-penge til en pornostjerne. Anden gang, der var en sag mod Trump, omhandlede det fortrolige dokumenter fra tiden i Det Hvide Hus i Trumps Florida-hjem Mar-a-Lago.

Det oprindelige billede af Trump, som siden er blevet brugt som skabelon for det falske forbryderfoto.

Tredje gang var sagen om Trumps rolle i forbindelse med angrebet på Kongressen 6. januar 2021 samt Trumps forsøg på at omstøde valgresultatet for præsidentvalget i 2020.

I Georgia står Trump – og en række andre personer – ligeledes over for anklager i forbindelse med valget i 2020. Det gælder forsøg på manipulation af valget specifikt i delstaten Georgia.

Donald Trump har alle gange erklæret sig ikke skyldig.