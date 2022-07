Lyt til artiklen

Det var en chokeret bilejer, der onsdag aften fandt en sort, død bjørn i sin bil.

Bjørnen var angiveligt på jagt efter mad, da den brød ind i den ulåste bil på en parkeringsplads ved en hytte i byen Sevierville, der ligger i den amerikanske delstat Tennessee.

Bilejeren forklarer, at han forlod bilen klokken 10 onsdag morgen. Otte timer senere, da han vendte tilbage til køretøjet, fandt han bjørnen.

Ifølge Tennessee Wildlife Resources Agency var bjørnen i stand til at åbne bilen med sine tænder eller poter. Det skriver CNN.

Bjørnen skulle angiveligt være blevet fanget, da bildøren smækkede bag den.

Her måtte den desværre lide en varm død, da temperaturen steg.

»Vi mener, at varme sandsynligvis dræbte bjørnen, da udendørstemperaturerne oversteg 35 grader i går, hvilket betyder, at køretøjets indre muligvis nåede over 60 grader,« lyder det fra Tennessee Wildlife Resources Agency.

Man formoder, at bjørnen var på jagt efter mad, da der også blev fundet en tom sodavandsdåse og en madpakke i bilen.

Derfor opfordrer agenturet folk til at låse deres bildøre, rulle vinduerne op og aldrig efterlade mad i bilen.

Det skyldes blandt andet, at bjørne har en lugtesans, der er syv gange stærkere end en blodhunds.