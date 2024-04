Alexander Sjölund sad med sin morgenkaffe, da det begyndte at ryste. Voldsomt.

Det har han prøvet før, men én ting var helt anderledes denne gang – og det gjorde ham bekymret.

Klokken var et par minutter i otte, lokal tid, da jordskælvet ramte.

Og ved Alexanders side i lejligheden i Taiwans hovedstad Taipei City sad hans to drenge på to og fire år.

»Jordskælv er normale på disse kanter, og jeg har oplevet rystelser før. Det atypiske denne gang var, at det ikke kun rystede fra side til side, men også op og ned,« siger Alexander Sjölund, som er Berlingskes Asien-korrespondent, over telefonen fra Taiwan.

I samme øjeblik vidste han, at det var alvorligt denne gang. Meget alvorligt.

Derfor kom han straks med en kommando til sine to små børn:

»Så er det under bordet, drenge.«

En såret mand køre væk på en båre efter at være blevet fanget i en ødelagt bygning i New Taipei City under jordskælvet. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere En såret mand køre væk på en båre efter at være blevet fanget i en ødelagt bygning i New Taipei City under jordskælvet. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Fra pladsen under bordet kunne Alexander Sjölund og hans drenge se tallerkener, billeder på væggene og potteplanter falde ned.

Det buldrede og bragede, og en bekymrende tanke begyndte at melde sig i Alexander Sjölunds hoved:

»Jeg tænkte; 'Hvornår stopper det her?'«

Samtidig skulle han tage hånd om sine to drenge. De er begge blevet instrueret i, hvordan man agerer under et jordskælv, og den ældste på fire vidste godt, hvad det var, der foregik. Men det gjorde den yngste på to ikke.



Henter kort...

»Så han blev selvfølgelig bange og bekymret,« siger Alexander Sjölund.

Kort efter stoppede de voldsomme rystelser heldigvis.

Familien Sjölund slap uskadt fra jordskælvet, som er det voldsomste i Taiwan i 25 år. Det er blevet målt til 7,4 på richterskalaen med epicentrum i havnebyen Hualien cirka 150 kilometer fra Taipei City og Alexander Sjölunds lejlighed.

Så heldige var mange andre ikke. Foreløbig melder Taiwans regering om over 700 kvæstede og fire dødsfald som følge af jordskælvet, der især ramte Hualien hårdt.

Efter at rystelserne havde lagt sig, gjorde familien Sjölund det, som alle anbefaler efter et voldsomt jordskælv: De forlod lejligheden og søgte mod en åben plads nede på gaden.

Her fik Alexander Sjölund hurtigt bekræftet sin første antagelse om, at det var meget voldsommere end jordskælvene plejer at være.

»Taiwanerne er vant til jordskælv, men denne gang var folk rystede. Det gjorde indtryk,« siger Berlingske-korrespondenten.

»Man kunne se kakler og murbrokker på vejene, som havde revet sig løs fra bygninger og var faldet ned. Ikke mange, men nok til, at det gjorde én bekymret. Der var også sprækker i flere bygninger,« tilføjer han.

En beskadiget bygning i havnebyen Hualien. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere En beskadiget bygning i havnebyen Hualien. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Bygningerne i Taiwan er heldigvis jordskælvssikrede. Ellers ville det være gået langt, langt værre.

Alexander Sjölunds nabo lå og sov, da jordskælvet ramte.

»Han vågnede ved, at et skab væltede ned over ham,« fortæller Berlingskes Asien-korrespondent fra Taipei City.

Blandt de mange forsamlede på gaden faldt snakken hurtigt på jordskælvet i 1999, som kostede over 2.297 mennesker livet.

»Det sidder i befolkningen, at det kan ramme når som helst,« fortæller Alexander Sjölund.

»Det gør folk bekymrede, men også robuste og forberedte, når et så stort jordskælv rammer,« tilføjer han.

Som sagt slap Alexander Sjölund og hans drenge heldigt fra jordskælvet, idet de er uskadte og deres lejlighed også klarede mosten.

Men på et punkt får det dog betydning for familien Sjölund.

»Vi skulle have været på ferie i Hualien, men det kommer vi så ikke,« fortæller han.