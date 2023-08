Når Brøndby søndag brager sammen med FC Midtjylland i Superligaen, vil det være uden profilen Simon Hedlund i truppen.

B.T. kan afsløre, at angriberen er taget til Sverige for at færdiggøre sit skifte til Elfsborg.

Klubberne er blevet enige om et salg, og dermed mangler der kun et lægetjek og formaliteter, før Simon Hedlund er fortid i Brøndby.

Det var det svenske medie Aftonbladet, som for en uge siden første gang kunne fortælle, at Allsvenskan-klubben var tæt på at hente sin tidligere spiller, og i denne uge er det hele faldet på plads, så den 30-årige spiller har sagt farvel til sin snart forhenværende holdkammerater i Danmark.

Simon Hedlund er snart fortid i Brøndby. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix Vis mere Simon Hedlund er snart fortid i Brøndby. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

Simon Hedlund kom til Brøndby fra tyske Union Berlin i januar 2019, og for et halvt år siden forlængede han faktisk sin kontrakt med Superliga-klubben med udløb om to år.

Men familien havde ifølge B.T.s oplysninger et ønske om at komme hjem til Sverige, og da buddet fra Elfsborg kom, var det oplagt at slå til.

Han vil især blive husket for at redde en bold fra at gå i mål i mesterskabssæsonen i 2021, da AGF var ved at score i den næstsidste runde, men Simon Hedlund kastede sig på heroisk vis og fik sparket kuglen væk tæt på målstregen.

På det tidspunkt var Brøndby reduceret med en mand, og havde AGF udlignet på den afslutning, kunne guldet meget vel være endt i FC Midtjylland.

En modstander, han søndag ikke vil spille mod, for han er rejst.