Fra Club Brügge til Borussia Mönchengladbach.

B.T. kan afsløre, at den danske midterforsvarer Jonathan Foss er meget tæt på at foretage et skifte, der sender ham fra den belgiske storklub til Bundesligaen.

Ifølge B.T.s oplysninger er parterne enige om en etårig lejeaftale, og Borussia Mönchengladbach har sikret sig en købsoption på danskeren.

Jonathan Foss skiftede sidste sommer til Club Brügge fra OB i en handel til 500.000 euro. Det er 3,7 millioner kroner.

Debuten kom aldrig, men han er altså alligevel på vej til en endnu større liga.

Det var i januar 2021, at den fynske Superliga-klub opdagede talentet i HB Køge og fik ham over på ungdomsholdet i OB, men her nåede han kun at være i halvandet år, før Club Brügge slog til.

Nu går turen til Borussia Mönchengladbach, hvor han bliver eneste dansker i klubben, efter klubben for få dage siden udlejede en anden ung dansker i Oscar Fraulo til Utrecht.

19-årige Jonathan Foss har fire U18-landskampe på cv’et.