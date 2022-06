Lyt til artiklen

En lang række naboer til Odense Letbane har sat ord på deres erfaringer med de letbanetog, der i hverdagen nu kører med passagerer fra klokken fem om morgenen frem til midnat.

Ord, hvor mange drypper af afmagt og frustration.

»Letbanen kører næsten tværs over min hovedpude,« skriver en nabo i Carl Nielsens Kvarter med versaler.

Hele 63 vidnesbyrd er samlet siden 18. maj, og de mange naboer lige fra Njalsvej i Tarup til Hestehaven i Hjallese siger samstemmende, at de er generede af støj og rystelser fra letbanen.

»Det er usundt og vildt stressende at skulle bo her uden at kunne finde hvile i vores eget hjem,« skriver naboer på Nyborgvej i en udtalelse 24. maj.

»Jeg leder efter en ny lejlighed langt fra den larmende letbane,« skriver en nabo på Stadionvej.

Samtidig mener nabogruppen til letbanen, at en rapport om letbanens støjgener udført af Comsa er »alvorligt fejlbehæftet.«

Derfor fremstiller gruppen en række krav og anmodninger, som tager udgangspunkt i, at naboerne til letbanen sikres som minimum otte timers nattesøvn.

'For eksempel ved ikke at tillade, at de mest støjende vognsæt kører i perioden mellem klokken 22 og 06,' skriver nabogruppen.

Derudover vil nabogruppen have kommunen til blandt andet at få foretaget nye målinger indendørs i boligerne nær letbanen og orientere beboerne om den løbende planlægning.

'Vi kræver desuden, at vi informeres løbende om resultaterne af COWIs målinger, som fremlægges ultimo juni, og at nabogruppen modtager den endelige rapport til gennemgang inden mødet med OL ultimo juni.'

Af de mange vidnesbyrd fra naboer til letbanestrækningen fremgår det, at det udover støjen – både den høje og den lavfrekvente – især er rystelser, der generer.

»Kommer der et ekstra slemt tog forbi, kan vi mærke det i gulve og vægge, ligesom ruder og interiør ryster og klirrer,« skriver en nabo på Albanigade.

»Vi er aldrig i tvivl om, hvornår letbanen kommer, hele lejligheden ryster længe inden, at letbanen kommer ud foran lejligheden. Dørene klapper og ryster, når den kører,« skriver en nabo til letbanen på Nyborgvej.

Men det er dog ikke kun kritik, nabogruppen har tilovers for Odense Letbane (OL).

I en skriftlig kommentar skriver gruppen:

'Vi vil hermed benytte lejligheden til at takke OL kommende administrerende direktør, Dan Ravn, for invitationen til informationsmødet den 13. juni'