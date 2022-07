Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De er ved at skrive historie, men der er alligevel ét spørgsmål, som går igen.

For selv om dansk cykling i disse år befinder sig i en guldalder med stjerneryttere, der henter den ene store triumf efter den anden, er der stadig et historisk tilbageblik, som bliver ved med at forfølge dem.

90ernes superstjerner Bjarne Riis, Rolf Sørensen, Jesper Skibby og Bo Hamburger var nemlig i mange år den generation af ryttere, som folk altid nævnte, når snakken faldt på dansk cykelsport.

Men den rød-hvide førerposition ser nu ud til at have skiftet hænder.

25-årige Jonas Vingegaard står i spidsen for en ny generation af danske cykelstjerner. Foto: YOAN VALAT Vis mere 25-årige Jonas Vingegaard står i spidsen for en ny generation af danske cykelstjerner. Foto: YOAN VALAT

For med en Jonas Vingegaard, der er på vej til Paris i den gule førertrøje, en Mads Pedersen, der har et 'tidligere verdensmester'-prædikat på ærmerne, og et historisk Tour de France-løb med fire danske etapesejre samt adskillige dage i bjergtrøjen er der nu for alvor en generation af danske ryttere, der udfordrer Riis og co.

Men hvilken generation er egentlig bedst?

»Det er et godt spørgsmål, for jeg var ikke ret gammel dengang. Jeg vil mene, at vi har en super klasse af ryttere, men det er svært at sammenligne helt,« siger Quick-Steps Mikkel Honoré til B.T. og tilføjer:

»Men vi har en masse ryttere på de store hold, og så avler succes bare mere succes, for når vi ser én af vores kammerater fra undomgsårene vinde noget stort, så får man troen på, at man også selv kan gøre det.«

Landsmanden Andreas Kron er dog lidt mere kontant i sit svar, da han får samme spørgsmål.

Han er nemlig ikke i tvivl, hvis Jonas Vingegaard søndag aften kan lade sig hylde som vinder af årets Tour de France.

»Jeg tror, vi har en bredere generation. Nu skal Jonas lige holde den, som Bjarne Riis gjorde i 1996, og så har vi Mads Pedersen som tidligere verdensmester oveni. På den måde er det en større generation,« lyder det fra Lotto-Soudal-rytteren.

En anden årsag til, at flere af de danske ryttere mener, at den nuværende generation har vokset sig større hos befolkningen, er, at åbenheden og tilgængeligheden aldrig har været større, end den er nu.

Andreas Kron. Foto: Bo Amstrup Vis mere Andreas Kron. Foto: Bo Amstrup

»Vi er jo forskellige personligheder, og det er jo i takt med, at cykelsporten nu er mere tilgængelig, mens der er større opmærksomhed. Jo flere karakterer der er, jo større interesse. Man kan komme tæt på folk. Og jeg håber, at den yngre generation kan være med til at inspirere folk til at cykle noget mere,« siger Bike-Exchanges Christopher Juul-Jensen.

Jonas Vingegaard er i skrivende stund ved at sikre den 'nye' generation af danske ryttere den ultimative triumf, da han blot er få dage fra at kunne iklæde sig den gule trøje i Paris.

I forhold til den 'gamle' generation har Bjarne Riis indrømmet, at han var dopet i forbindelse med Tour de France-sejren i 1996.

Du kan følge hele B.T.s livedækning af årets Tour de France lige HER.