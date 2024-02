Chokeret.

Det er, hvad TV 2-eksperten Peter Bastiansen er, efter Holger Rune-lejren endnu en gang har afbrudt samarbejdet med en stjernetræner.

Denne gang er det Boris Becker, der tager sine ting og går fra Rune, efter at have samarbejdet siden oktober.

»Det kommer meget bag på mig. Jeg er faktisk helt chokeret over det. Det er vildt,« siger Bastiansen til TV 2, hvor han er ansat.

Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters/Ritzau Scanpix

Chokket ligger i, at samarbejdet mellem Boris Becker og Holger Rune har været en 'kæmpe succes'.

»Det er en kæmpe overraskelse. Hvad bliver det næste? At han begynder at spille padel i stedet?,« siger Bastiansen til TV 2.

Det var den tyske tennislegende selv, der tirsdag breakede nyheden om det afsluttede samarbejde.

»Vi begyndte dette partnerskab med det indledende mål om at nå ATP-finalerne i slutningen af sidste sæson.«

Foto: Pierre Albouy/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Pierre Albouy/Reuters/Ritzau Scanpix

»Men når vi ser fremad, så har jeg indset, at hvis dette partnerskab skal være succesfuldt, så er jeg nødt til at kunne være meget mere til rådighed for Holger, end jeg kan,« skrev Becker på X og ønskede den danske tenniskomet al held og lykke fremover.

Siden har Holger Rune-lejren sendt et statement, hvor det fremgår, at man kæmper for at finde det helt rigtige setup efter afskeden med den mangeårige træner Lars Christensen.

»Jeg har store ambitioner og store mål, og jeg har brug for mennesker omkring mig, der har den samme vision, og mennesker, jeg kan stole på, for at nå mine mål.«

»Jeg har brug for folk, der kender mig - som kan være der hele tiden. Det gør mig komfortabel og glad i en verden med skiftende miljøer og forhold hver uge,« lød det fra Rune-lejren, der snarest vil melde ud om Runes fremtidige trænersetup.

Et setup, der meget snart skal styr på, for de skiftende trænerkonstellationer er et stort problem for Holger Rune, mener eksperter.

B.T. gjorde for nylig op, at danskeren sidste år havde 11 forskellige konstellationer - og dét fik Peter Bastiansen til at rette kras kritik af Rune-lejrens håndtering af den sag.

Læs mere om det her.