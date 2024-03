Efter 15 år med Lars Christensen er det svært at finde den rette træner, siger Holger Rune efter Becker-brud.

Tennisstjernen Holger Rune har tirsdag afbrudt endnu et trænersamarbejde efter kort tid. Således arbejder han ikke længere sammen med Boris Becker, skrev den tyske legende på sociale medier tidligere tirsdag.

Det er blot en uge siden, at Rune stoppede samarbejdet med den tidligere Roger Federer-træner Severin Lüthi, og i sidste halvdel af 2023 sagde han desuden farvel til franske Patrick Mouratoglou og Lars Christensen, der har trænet Rune i adskillige år.

- Som I ved, har jeg prøvet forskellige trænerkonstellationer i løbet af de seneste 12 måneder. Efter at have arbejdet med den samme træner i 15 år, hele mit tennisliv, er det ikke let at finde det perfekte match i første forsøg, lyder det i et statement fra Rune via selskabet IMG.

Foto: Pierre Albouy/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Pierre Albouy/Reuters/Ritzau Scanpix

- Jeg har lært meget og fundet ud af, hvad der er vigtigt for, at jeg kan have det godt og samtidig udvikle mig, som jeg vil, fortsætter Rune.

Han har lige nu danske Kenneth Carlsen tilbage som træner. Også de kender hinanden gennem en række år.

- Jeg har store ambitioner og store mål, og jeg har brug for mennesker omkring mig, der har den samme vision, og mennesker, jeg kan stole på, for at nå mine mål.

- Jeg har brug for folk, der kender mig - som kan være der hele tiden. Det gør mig komfortabel og glad i en verden med skiftende miljøer og forhold hver uge, lyder det fra Rune.

Han vil "meget snart" komme med nyt om sit træner-setup.

/ritzau/