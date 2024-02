Alle kan blive klogere ved at prøve noget af.

Det er Caroline Wozniacki blevet af sit comeback efter to fødsler, for hun troede, det ville være nemmere at komme tilbage med to børn på sidelinjen, end det har vist sig.

»Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte på,« siger hun med et grin, der smittede til pressemødet i San Diego.

»Jeg er ikke blevet overrasket over det tennismæssige, men jeg har nok glemt det hårde slid dag efter dag. Jeg har jo gjort det i mange år, men når man også skal have børn med i ligningen, så er der bare ikke noget tid, hvor man ikke gør noget.«

Wozniacki og David Lee har Olivia på 2,5 år og James på 1,5. Foto: William West/AFP/Ritzau Scanpix

Comebacket skal dog foregå på denne måde, slår den tidligere verdensetter fast.

»Jeg ville gøre det sammen med familien, for jeg vil ikke være væk fra dem for længe. Så vi rejser og pakker meget.«

»Det er helt klart hårdere at rejse med børn, men vi får det til at virke. Jeg ville ikke ønske, det var anderledes.«

Til gengæld hjælper ungerne på det mentale aspekt, for der er simpelthen ikke tid til at dvæle for meget over en kommende modstander eller er smertefuldt nederlag.

Wozniacki er en af få mødre på topplan, og hun får da også spørgsmål fra andre spillere, der drømmer om at stifte familie.

»Man kan, hvad man vil. Det er op til dig selv,« lyder den opmuntrende melding fra den 33-årige dansker.

Hun går på banen i San Diego kl. 2.30 natten til onsdag, hvor modstanderen hedder Anna Blinkova.