Han har fået nok, Alex de Minaur.

For tennisspillerens forhold til den fremadstormende Jannik Sinner forfølger ham og bliver konstant et tema, når De Minaur selv er på podiet.

Og derfor fik De Minaur nok af en journalist, der i Rotterdam efter finalen mellem de to spillere, som tidligere var double-makkere, igen-igen spurgte De Minaur til den italienske verdensstjerne.

»Hør her. Du spørger mig altid om Jannik, og jeg har ikke andet end gode ord at sige om ham, og jeg ender altid med at sige det samme.«

Jannik Sinner og Alex de Minaur efter finalen i Rotterdam Open. Foto: Piroschka Van De Wouw/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Jannik Sinner og Alex de Minaur efter finalen i Rotterdam Open. Foto: Piroschka Van De Wouw/Reuters/Ritzau Scanpix

»Han er en utrolig spiller. Han er ydmyg, har alle de rette værdier og spiller utrolig tennis. Men, please, jeg gider ikke svare på flere spørgsmål om Jannik,« lød det fra De Minaur, der netop havde lidt et finalenederlag til Sinner.

Journalisten lod dog ikke De Minaur slippe for Sinner-spørgsmål.

Ifølge News.com.au fulgte journalisten nemlig op og insisterede på svar på et spørgsmål om Australian Open-vinderen Sinner, der blev den seneste nyslåede grand slam-vinder siden den australske tennislegende Lleyton Hewitt til at vinde den følgende turnering efter en grand slam-titel.

»Det er helt fint, og han bærer fanen stolt. Han er et utroligt menneske,« lød det diplomatisk fra De Minaur, hvis kedsomhed stod malet i ansigtet under spørgsmålene, skriver News.com.au.

Og man kan da godt forstå, at De Minaur er træt af at tale om Sinner.

For selv om de to spillere er tætte venner og tidligere double-makkere, så har De Minaur tabt syv ud af syv mulige gange, når han har stået over for Sinner.

De Minaur er i øjeblikket nummer ni på ATP Touren, mens Sinner er nummer tre.

De Minaur danner uden for banen par med den britiske tennisdarling Katie Boulter.