To måneder med et sandt skadesmareridt.

Det beskriver meget godt den situation, som den danske tennisstjerne Clara Tauson har befundet sig i, inden hun mandag gjorde comeback ved den prestigefyldte grand slam-turnering Wimbledon.

For med massive rygproblemer og store smerter, har den blot 19-årige dansker været igennem en særdeles svær tid.

Noget, der derfor da også gjorde, at det var en dybt berørt far til den unge stjerne, som mødte pressen, efter datteren havde trukket sig kort inde i førsterundekampen mod japanske Mai Hontama.

»Det har været en svær periode, hun har været igennem. Vi har prøvet hele alfabetet af planer. Så det … ja … jeg er meget berørt,« lød det fra Søren Tauson, der også er Clara Tausons manager.

Herefter måtte han da også tage en LANG pause.

Stemmen var nemlig tæt på at knække flere gange, da han skulle forsøge at sætte nogle ord på, hvad det gør ved ham som far at se, at datteren gennemgår en svær tid i karrieren.

»Jeg er jo også far for hende og … ja, det er svært at være vidne til, at noget, der skulle være spændende, bliver forsinket rigtig meget,« forklarede han videre, inden han tog en dyb indånding og fortsatte:

Clara Tauson måtte mandag trække sig med en rygskade ved Wimbledon. Foto: NEIL HALL

»Vi var i gang med nogle rigtig gode ting, og derfor var vi taget herover med stor optimisme og en kæmpe glæde, som jeg næsten ikke kan beskrive.«

Af samme årsag var han da også med til det efterfølgende pressemøde, der blev holdt for den unge tenniskomet.

Og her kom han – til stor overraskelse – et par gange sin datter i forkøbet, da der blev stillet spørgsmål.

»Jeg tænker, at hun også er rigtig ked af det, selv om hun normalt er fattet og en stærk person, og så handlede det også om, at vi ikke kunne være der i halve og hele timer. Nogle af spørgsmålene skal vi ikke svare på i dag, men om 14 dage.«

Men kan du forstå, at vi så nu spørger ind til, hvorfor du afbrød hende? Det var jo hendes pressemøde.

»Nej, det kan jeg ikke.«

Hvorfor?

»Hvorfor jeg ikke kan forstå, at I undrer jer?«

Ja, vi undrer os lidt over, at du svarer et par gange i stedet for hende?

»Altså den ene, halvanden gang – nej, kun én gang, for de to andre gange talte hun henover mig. Det kan jeg ikke forstå, nej.«

Efter mandagens skade er det lige nu uvist, om Clara Tauson skal i kamp igen onsdag, hvor der efter planen venter en doublekamp for den danske stjerne.

»Det vil jeg lade sundhedsstaben tage stilling til. Det er ikke så vigtigt for mig. Det gælder om at få overblik over, hvor vi er, og så få lagt en god plan for, hvordan vi får hende rask igen og lidt mere kampklar, end det hun var i dag,« afsluttede Søren Tauson.