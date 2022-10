Lyt til artiklen

Han blev stiktosset og sparkede i raseri til banden.

For han var nemlig dybt, dybt utilfreds med dommeren i dét øjeblik.

Den danske tennisstjerne Holger Rune følte sig i hvert fald uretfærdigt behandlet undervejs i søndagens ATP-finale ved Swiss Indoors i Schweiz, da den 19-årige komet mødte canadiske Felix Auger-Aliassime.

Ved stillingen 5-5 i andet sæt tændte den unge dansker pludselig helt af og endte i heftig diskussion med dommeren, efter han blev brudt til 5-6.

Foto: ALEXANDRA WEY Vis mere Foto: ALEXANDRA WEY

»Are you f**king kidding me? Du ødelægger kampen,« lød det fra en rasende Holger Rune, inden dommeren gav ham en advarsel for usportslig opførsel.

Men nu forklarer Rune-lejren så, hvad det var, der fik stortalentet til at reagere. Han følte sig nemlig forstyrret midt i et uhyre afgørende point.

»Reklameskiltet på bagvæggen slukkede og tændte midt i et point. Så skal pointet spilles om. Men dommeren så det ikke, og derfor blev der ikke dømt omspil på et ret afgørende tidspunkt,« siger danskerens mor, Aneke Rune, til B.T. og tilføjer:

»Det var helt berettiget, at Holger sagde, det var for dårligt. Man kunne se på gengivelsen, at han havde ret.«

Altså, nogen vil nok mene, at Holgers udbrud mod dommeren var lige i overkanten…

»Det er for dårligt af dommeren. Holger passer sit arbejde og må forvente, at dommeren også passer sit. Han skal jo ikke engang holde øje med linjerne. Så sådan en fejl må ikke ske – og slet ikke på så afgørende et tidspunkt. Det er for dårligt!«

Kort efter vredesudbruddet i slutningen af kampen endte den danske tenniskomet da også med at tabe sættet og dermed kampen til superstjernen Felix Auger-Aliassime med cifrene 3-6, 5-7.

Dermed blev der for en stund sat en stopper for nogle forrygende uger for Holger Rune, som inden finalen havde hentet ni sejre i træk.

Blandt andet vandt han i sidste uge den prestigefyldte turnering Stockholm Open.

Søndagens finalenederlag betyder dog, at Holger Rune kan fejre karrierens bedste placering på 18.-pladsen, når verdensranglisten bliver gjort op mandag.