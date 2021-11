FC Københavns Jonas Wind var ikke imponeret over specielt en af sine modstandere fra 1-1-kampen mod AGF.

Landsholdsangriberen tog ikke navnet i sin mund, men der var ikke meget tvivl, da han skulle beskrive situationen, hvor han fik et gult kort efter et saksespark, der ramte AGF's Nicolai Poulsen.

»Han blev ikke ramt i hovedet af min fod. Det var bolden, han headede til. Så siger jeg: 'Jeg forstår ikke, hvorfor du skal tage dig til hovedet.' Så kommer der nogle skældsord, men det er fint nok. Jeg vil helst ikke bruge for meget tid på at snakke om en spiller med de færdigheder - eller mangel på samme - som han har,« siger Jonas Wind.

Jonas Wind var ikke den eneste, der måtte indkassere et gult kort på AGF's midtbanedynamo. Det skete også for Jens Stage, og det var altså ikke noget, som FCK'erne var specielt glade for.

»Vi får også et par gule kort i første halvleg, hvor der er en person, der tager sig til hovedet, men det var vist nok bolden, han ramte. Det må have gjort rigtig ondt på ham, siden han rullede rundt i græsset,« siger Jonas Wind.

FC København og AGF har efterhånden spillet mange dramatiske kampe, og søndag aften skete det så igen. Med masser af kort og et sent straffespark. Og rivaliseringen er altså også noget, som spillerne har bidt mærke i.

Der er bare lidt ekstra i kampene mellem de to hold fra landets største byer.

»Der bliver gået til den, og det er to hold, der ikke er de bedste venner på banen,« siger Wind.

Søndag aften blev der i hvert fald delt otte gule kort ud til spillerne på banen - og så et gult og et rødt kort til FC Københavns bænk oveni.