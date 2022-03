For første gang siden ankomsten til AGF startede Jack Wilshere inde i opgøret mod Brøndby.

Det var på mange måder en rigtig god oplevelse, fortæller englænderen efter kampen.

»Bedømt på atmosfæren og intensiteten i kampen så var det meget som i Premier League. Det føltes godt at spille på så smukt et stadion med så gode fans. Jeg har savnet den følelse.«

»Vi vidste, det var et svært sted at komme. Mine holdkammerater har fortalt mig, hvor svært det har været at komme her mod et godt hold og gode fans. Vi blev bedre og bedre, og i anden halvleg var vi bedst. Jeg havde det godt indtil 75 minutter, så begyndte jeg at få lidt krampe, men har heller ikke spillet så længe i otte måneder. Jeg er glad.«

Han tilføjer med et smil på læben, at det er op til cheftræneren at vurdere, hvornår han skal spille 90 minutter, selvom der nok ikke var en hel kamp i benene søndag eftermiddag.

Wilshere blev sågar i en kort periode noteret for en assist, da han i første halvleg smed et hjørnespark i panden på Yann Bisseck, men efter en lang gennemgang i VAR-rummet, blev målet annulleret for offside.

»Jeg var tæt på en assist. Jeg troede måske, at mit hjørne var røget bag linjen, men det var så en offside. Sådan er det. Jeg er glad for min egen præstation, og i anden halvleg havde jeg et par gode berøringer.«

Næste mulighed for Jack Wilshere til at spille 90 minutter er på søndag, når AGF tager imod Viborg FF på Ceres Park i sidste runde af grundspillet.